El discurso de Thomas Hitzlsperger, exjugador homosexual: “El fútbol es para todo el mundo. Quiero usar mi voz para apoyar a quienes se sientan excluidos”

El exfutbolista Thomas Hitzlsperger ha hecho un alegato en favor de la inclusión y la diversidad al ser reconocido como el embajador de abril del 125 aniversario del Athletic Club: “Creo que el fútbol debería ser para todo el mundo, pero mi experiencia es que no siempre es así (...) Quiero utilizar mi voz y ayudar a aquellos que están siendo discriminados”. El jugador, que hizo pública su homosexualidad en 2013, se ha unido así al golfista Jon Rahm, el pelotari Jokin Altuna y la futbolista palestina Honey Tahljieh en la celebración del equipo, que reconoce haber contado con todos ellos en defensa de “la diversidad y la inclusión” en el deporte.

Hitzlsperger, el que fuera mediocentro de algunos de los grandes clubes alemanes, esperó a colgar las botas para decir públicamente que es gay y a día de hoy sigue siendo el único jugador de una gran selección europea en haberlo hecho. Desde entonces ha dedicado su tiempo a luchar contra la homofobia en el fútbol: “Como exjugador del más alto nivel, quiero utilizar mi voz y ayudar a aquellos que están siendo discriminados. Quiero favorecer a las personas que se sienten excluidas”, ha dicho el futbolista en un vídeo compartido por el equipo.

“Me encanta el fútbol, me encanta ver los partidos, pero el fútbol es más que un juego y por eso estoy agradecido de que se me haya concedido esta plataforma para dar mi opinión y expresarme”, ha afirmado el jugador, que espera que su visibilidad sirva para lograr que otros deportistas encuentren “su lugar” en un entorno que puede llegar a ser hostil para la diversidad sexual. “Ojalá alguna de las personas que me esté escuchando diga: 'Si él ha sido lo suficientemente valiente para decir que es gay, es que existe esa posibilidad'. Si eso ocurre, sentiría que estoy cumpliendo con mi papel y continuaré haciendo lo que hago”, ha señalado.

No es la primera vez que Hitzlsperger se expresa en contra de las actitudes homófobas que rodean al fútbol. El pasado noviembre publicó un documental a propósito del Mundial de Qatar, ‘¿Pero por qué tenía que ser Qatar?’, y declaró que deseaba que “algún compañero saliera del armario” durante la competición como respuesta a las palabras del embajador del torneo, Khalid Salman, que calificó la homosexualidad como “enfermedad mental” y “haram” (prohibido por la religión).

A pesar de declaraciones como estas, las barreras contra el colectivo LGTBI en el fútbol se van derribando poco a poco y en octubre de 2021 Josh Cavallo —centrocampista del Adelaide United— comunicó públicamente su sexualidad y lanzó una campaña en redes sociales en pro de la normalización. También, el pasado febrero, el jugador del Getafe Jakub Jankto se convirtió en el primer futbolista de La Liga de fútbol española en salir del armario, aunque ahora juega cedido en el Sparta de Praga.