Causas por las que puedes dejar de cobrar el paro según el SEPE

Encontrarse en situación de desempleo no es plato de buen gusto para nadie. Es por eso por lo que, en estos casos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece un pequeño alivio para aquellos que estén desempleados y que se encuentren en búsqueda activa de trabajo. Se trata de la prestación por desempleo que permite obtener un ingreso mínimo mientras se accede nuevamente al mercado laboral.

Eso sí, el subsidio del SEPE por desempleo no es indefinido, tiene unas limitaciones y llegará un momento en el que acabará por agotarse. Pero no solo se podrá agotar, sino que también se podrá retirar de forma indefinida o permanente. La prestación del SEPE, al igual que ocurre con el resto de pensiones y subsidios, exige unas condiciones muy claras. De no cumplirlas, la pensión podrá ser retirada.

¿Por qué puede el SEPE retirarme la prestación por desempleo?

Existen varias situaciones en las que el SEPE podrá decidir acabar con la prestación por desempleo. Según han explicado en su sede electrónica, estos son los motivos para dejar de recibir este dinero que supone un alivio para muchas familias que siguen en búsqueda activa de empleo:

La prestación se ha agotado por transcurso de la duración de la misma, es decir, que legalmente has acabado con el paro que tenías acumulado.

Por compensación por cobro indebido, es decir, si existe una deuda al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Por inicio de un procedimiento sancionador. La propuesta de sanción conlleva la suspensión de la prestación. Esta situación siempre será comunicada a través de correo certificado.

Por incompatibilidad, es decir, porque ya se esté percibiendo otra pensión por parte de la Seguridad Social o porque esté empleado, ya sea por cuenta propia o cuenta ajena.

Por tener una clave de impago en la prestación al no haber cobrado el mes anterior. En estos casos deberás acudir a las oficinas del SEPE para poder arreglarlo cuanto antes.

Si este es tu caso y crees que el motivo de la cancelación del subsidio no es válido, es decir, que no es correcto, podrás pedir una cita en el SEPE, ya sea por internet o por teléfono, para justificar tu situación y poder seguir recibiendo la prestación por desempleo del SEPE.

Para poder revertir la situación, será necesario justificar la situación en la que te encuentras. Para ello necesitarás presentar toda la documentación requerida en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal.