Unidos Podemos también deja el pacto educativo

Unidos Podemos también abandona el pacto educativo. Tras la decisión del PSOE de levantarse de la negociación por lo que han llamado "t omadura de pelo" del PP al no garantizar una financiación del 5% del PIB para la educación, el grupo confederal se ha reunido de urgencia con sindicatos y asociaciones del sector y ha optado por dejar la comisión parlamentaria que debería haber conseguido una ley de consenso.

"Hoy la comunidad educativa nos ha dicho que rompamos, nos ha dicho que nos vayamos y nosotros vamos a ir siempre de la mano de la comunidad educativa en todas nuestras propuestas. Así que nosotros no vamos a participar en un Pacto que, desde el principio, la comunidad educativa ha considerado un paripé", ha declarado la portavoz adjunta de Unidos Podemos en la Cámara Baja, Ione Belarra, informa Europa Press.

Los socialistas se marcharon de las negociaciones tras comprobar que el Partido Popular no accedía a su demanda sobre inversión. Según la portavoz del PSOE, Margarita Robles, su partido "no va a ser cómplice de una tomadura de pelo". "Queremos denunciar que el PP no pone todos los medios para que la educación funcione", ha reseñado. Y ha asegurado que los populares optan por "el 3,68% del PIB", explicó. Esos porcentajes se traducen, según los socialistas, en una inversión de 1.500 millones de euros al año por los algo más de 600 que suponen los presupuestos populares.

El conflicto por la financiación deja en el aire, ahora todavía más, e l guión de 15 puntos que abordaba la mayor parte de ámbitos de la educación no universitaria. Además de temas polémicos como el MIR para profesores, el papel de la red concertada o la laicidad en las aulas, este documento también incluye temas esenciales para el futuro de la enseñanza, como la reducción del abandono educativo temprano, la educación especial, determinar el número de estudiantes por aula –la famosa ratio–, la estructura del Bachillerato, incluir la educación en igualdad en el currículum o determinar la participación de la comunidad educativa.