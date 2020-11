"Hola Papá. Cuando leas esto ya habrá pasado lo peor. Todos estamos pensando en ti y mandándote toda nuestra fuerza y energía. Siempre he pensado que eras muy valiente, pero ahora con esto no me queda ninguna duda". Ainhoa Fernández le mandó un Whatsapp a su padre con la intención de que lo viera nada más despertar. Confiaba en que Daniel Antonio Fernández volvería a estar consciente después de haber ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital 12 de Octubre de Madrid por una neumonía causada por el coronavirus. El mensaje permaneció en 'no leído' 25 días, hasta el pasado 28 de octubre.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión