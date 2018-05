El exdirector del centro en el que estudió Pablo Casado: "Aguirre llamaba para que terminara la carrera"

El director del Centro de Estudios Cardenal Cisneros entre 2005 y 2013, Alberto Pérez de Vargas, asegura este miércoles que Pablo Casado llegó al centro "de la mano de Esperanza Aguirre". Según cuenta Pérez de Vargas a el diario El Mundo, Aguirre solía llamar para interesarse por Casado: "Aguirre decía: 'Hombre, cuídame a este chico, que tengo mucho interés'".

Según El Mundo, Pablo Casado habría aprobado la mitad de su licenciatura en Derecho (12 de las 25 asignaturas de la titulación) el mismo años en el que se convirtió en diputado en la Asamblea de Madrid. Varios profesores, directivos y trabajadores de la universidad aseguraron que habían recibido constantes llamadas de altos cargos del Partido Popular para que Casado pudiera licenciarse. Según los profesores la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, llegó a llamar para decirles "Oye, a ver qué haces con este muchacho, que tiene que acabar".

Pérez de Vargas admite que el entonces líder de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid obtuvo su licenciatura en Derecho con "facilidades" en el Cardenal Cisneros, un centro adscrito a la Universidad Complutense que estaba controlado por el gobierno de Esperanza Aguirre. "A ver qué haces con este muchacho, que tiene que acabar", asegura el director que les decía la expresidenta madrileña.

El exdirector del centro reconoce que trasladaba esas llamadas a los docentes del centro: "¿Que qué hice? Pues les dije a los profesores: 'Aquí está éste'. Lo que hicieran ya es cosa suya, a nadie se le obligó a aprobarle, eso no". A pesar de estas declaraciones, Pérez de Vargas reconoce que "lo que sí hubo fueron facilidades" para Casado. "Si al profesor de turno le dio la gana de aprobarle sin examen, adiós muy buenas. Irregularidad de que se forzara no, pero hubo mucho interés, eso es verdad. Te decían que no tenía tiempo, y él mismo decía: 'Es que estoy muy liado'", destaca.

Sin embargo, este miércoles, en declaraciones a la Cadena SER, Pérez de Vargas ha negado que Aguirre le llamase y ha señalado que es "completamente ridículo" decir que la expresidenta llegase a presionar al centro para que le aprobasen la carrera al popular. "No soy consciente de que hubiera trato de favor a Pablo Casado", ha señalado el exdirector, aunque ha reconocido que cree que algunos profesores recibieron llamadas de la Comunidad de Madrid. "A mi no me llamaron de la Comunidad de Madrid preguntando por los estudios de Pablo Casado, pero a otros profesores creo que sí".

Según el exdirector del CES Cardenal Cisneros, Casado se presentó como el líder de las nuevas generaciones del PP de Madrid y llegó al centro "cobijado o ayudado por autoridades de la Comunidad de Madrid". Pérez de Vargas ha reconocido que Aguirre "estaba interesada" por la situación de Casado, "pero no más que interesada".

Casado negó este martes que hubiese recibido un trato de favor y aseguró que estaba sufriendo un "auténtico acoso" por sus titulaciones universitarias. "Jamás he llamado ni para interesarme ni para presionar en favor de Pablo Casado", señaló Esperanza Aguirre preguntada sobre las supuestas presiones al centro.

De momento, la Universidad Complutense de Madrid ha pedido este miércoles a su centro adscrito que entregue "toda la información" que explique cómo Casado pudo aprobar 12 asignaturas entre las convocatorias de junio y septiembre. "Si hay el más mínimo indicio de irregularidad, se procederá con la máxima contundencia", avanzaron fuentes de la UCM a eldiario.es.