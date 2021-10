España roza el riesgo bajo: la incidencia está en 50,96 casos tras sumar 2.303 nuevos contagios

La incidencia en España cae a los 50,96 casos por cada 100.000 habitantes notificados este miércoles. Con estas cifras, que no se veían desde julio de 2020, el país roza el rango de bajo riesgo de contagio de COVID, que se conseguirá cuando se notifiquen menos de 50 casos, según los criterios del Ministerio de Sanidad.

España ha notificado este miércoles 2.303 nuevos contagios, un ascenso con respecto a este martes, cuando se registraron 1.801 nuevos casos. En total, desde el inicio de la pandemia se han infectado por COVID 4.969.503 personas.

Las autoridades sanitarias han informado además de 57 fallecimientos, lo que hace un total de 86.678 muertes por COVID desde el inicio de la pandemia. Supone un descenso frente a este martes, cuando se notificaron 94 decesos.

Sanidad aprueba vacunar con la tercera dosis a los mayores de 70 años a finales de octubre

El aval de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) a la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 ha dado a España el último empujón que necesitaba para aprobar su administración, aunque limitada solo a mayores de 70 años. Lo ha decidido la Comisión de Salud Pública en su reunión de este martes. Se trata del tercer grupo receptor de una nueva inyección después de la población inmunodeprimida y de los mayores de las residencias. La inoculación, con vacunas de ARN-m (Pfizer y Moderna), comenzará a finales de octubre y siempre que hayan pasado seis meses de la segunda dosis.

La demanda lleva semanas sobrevolando las conversaciones entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas después de alcanzar una amplia cobertura vacunal en la población general. El 87% de los ciudadanos mayores de 12 años tienen una pauta completa. Algunos territorios, como Castilla-La Mancha –liderado por el presidente socialista Emiliano García-Page–, ya daban por hecho la semana pasada que se empezará a suministrar a mediados de octubre. Los técnicos de todas las comunidades han coincidido con Sanidad en la conveniencia de aprobar una tercera dosis para la población de edad, menos la Comunidad de Madrid, que se ha opuesto porque, según han argumentado, "no hay ninguna evidencia científica" y tampoco ven "urgencia" en administrarla. También ha habido discrepancias sobre si administrarla o no junto a la vacuna de la gripe. Galicia y Euskadi no tienen claro que sea lo más adecuado, por eso su voto ha sido en contra. Fuentes de la Xunta lo explican así: "Se ha decidido que voten sí los que están completamente seguros y no los que tenemos dudas con juntar tercera dosis y vacuna gripe".