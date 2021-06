Sánchez anuncia que "pronto" se dejará de usar la mascarilla en la calle

El presidente del Gobierno ha anunciado este miércoles que "pronto" se abandonarán las mascarillas en la calle. Así, Pedro Sánchez ha recordado que en el país se ha alcanzado "velocidad crucero" en la vacunación: "La semana pasada administramos más de 3,5 millones de dosis, superando nuestra capacidad histórica de vacunación, que era ya de por sí muy alta", ha subrayado.

Sánchez ha anunciado además que "en unos días" se cumplirá el siguiente hito que se había fijado el Ejecutivo: tener más de 15 millones de vacunados con la pauta completa: "La hoja de ruta es clara, se está cumpliendo y la vacunación total es el puente hacia la recuperación total".

Sanidad lleva semanas analizando con las comunidades la posibilidad de relajar el uso de las mascarillas. Y son partidarios de ello. El portavoz de Sanidad, Fernando Simón, adelantó que sería "pronto", tal vez este junio o a principios de julio, pero esta misma semana no se atrevía a poner fecha concreta. Las negociaciones están avanzadas, pero hay que articular el cambio en la norma, porque contendrá excepciones, como cuando haya aglomeraciones o no se pueda mantener la distancia física. La norma está unificada desde marzo de 2021, por una enmienda del PSOE al decreto de nueva normalidad, por lo que las comunidades no pueden levantar unilateralmente la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores sin distancias. Antes de marzo de 2021, sí hubiesen podido, aunque todas las comunidades lo estipularon obligatorio.

Este martes, finalmente, la Comisión de Salud Pública no aprobó nada sobre la relajación del uso de mascarillas en exteriores, tal y como estaba previsto. Algunas comunidades autónomas sí habían llevado ese tema a la reunión: Catalunya es una de las regiones que ha insistido para que se avance en esta dirección. Su conseller de Salud pidió esta semana al Ejecutivo que modifique el decreto ley para permitir que se pueda ir por calle sin la boca tapada. "Si fuera por nosotros, ya sería posible". Josep Maria Argimon ha abogado, por ejemplo, por que ya no sea obligatoria cuando una persona vaya sola por la calle o cuando lo haga en pequeños grupos ya vacunados o con su grupo de convivencia. "Sería lo normal".