Sanidad estudia trasladar a los 200 estudiantes de Mallorca en un barco hasta Valencia

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están elaborando un dispositivo especial para trasladar a los casi 200 estudiantes que permanecen en Mallorca afectados por el macrobrote, y que la justicia balear ha dictaminado que deben abandonar el hotel en el que están en cuarentena. Han preparado un "equipo coordinador" para hacer llegar a los jóvenes, de en torno a 18 años, a sus lugares de residencia: proceden sobre todo de Andalucía, Euskadi, Madrid y Galicia. En el dispositivo han incluido "establecer una salida común para intentar minimizar sus contactos con otras personas", ya que a todos se los considera contactos estrechos de positivos. Están "estudiando la posibilidad de poner a su disposición un barco que en el día de mañana [jueves] se les traslade al puerto de Valencia".

El Govern de Baleares va a recurrir el auto judicial y ha pedido que en todo caso no cojan el transporte público. "Máximo respeto a las decisiones judiciales" y "podemos poner a disposición" mecanismo de vuelta "lo más burbuja posible", pero "no podemos prohibir que nadie se mueva por su cuenta", ha declarado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Aplica a los jóvenes que han dado negativo en PCR, no a los positivos, que se quedan en cuarentena.

Darias ha presidido el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud presencial desde que comenzó la pandemia. Ha sido durante esta reunión cuando ella y los consejeros autonómicos han conocido la noticia de la decisión de la justicia balear, en concreto del Juzgado Contencioso número 3 de Palma, y han acordado este plan. Desde marzo de 2020, los Consejos Interterritoriales habían sido telemáticos.

"Un día de emoción", ha calificado en rueda de prensa posterior el encuentro Darias por esto, que "nos hacía falta". Se ha celebrado en Madrid, en el Salón de Pasos Perdidos del Senado, y ha durado 6 horas. Todos los consejeros autonómicos de salud se han desplazado hasta ahí para departir sobre acuerdos acerca de la vacunación COVID-19 o la nueva escalada de la incidencia acumulada, que este miércoles ha sido de 11 puntos respecto al martes, trepando hasta los 117 casos por cada 100.000 habitantes. Los casos de coronavirus se concentran ahora mismo entre los jóvenes de 20 a 29 años, una franja todavía no vacunada. La incidencia entre ellos es de casi 300.

En el encuentro, han despachado acerca de esta cuestión, sobre la mayor incidencia entre jóvenes, y una posible aceleración del colectivo 20-29 años. La ministra ha recordado que "si bien se recomendó que vaya por cohortes de edad", esto es, de 39 a 30, y luego de 29 a 20, y luego de 19 a 12, "algunos consejeros están a favor de empezar a vacunar de manera solapada" a los distintos grupos, y de hecho algunos, como en Canarias, "ya están intercalando". Esto es porque las personas de 35 años no tienen mucho más riesgo de sufrir la COVID-19 grave que las personas de 26 años, ya que a esas edades el riesgo es bajo en general. Por tanto, aunque la estrategia que coordina el Ministerio aconseja que se siga yendo de más a menos edad, no censuran que se acelere con 20-29.

