Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:22 h

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha acusado este jueves a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de "negociar" con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, "de forma oculta" para presentar conjuntamente tres mociones de censura contra el PP tanto en Murcia, como en la Comunidad de Madrid y Castilla y León para "intentar desestabilizar" esas tres comunidades autónomas.

"La dirección de Ciudadanos que ha querido unir su destino a PSOE y Unidas Podemos", ha asegurado Maroto en una entrevista en la Cadena Ser. No obstante, el portavoz popular en el Senado ha celebrado que esa moción "ha fracasado" en Castilla y León porque allí Ciudadanos ha dicho que no va a apoyar la presentada por el PSOE en un gesto que, a su juicio, demuestra que el partido de Inés Arrimadas allí "tiene más sentido común que su dirección". A su juicio, la única moción que saldrá adelante será la de Murcia, porque en Madrid Ayuso adelantó ayer las elecciones antes de que se presentaran las mociones de PSOE y Más Madrid porque "estaba más prevista que ningún otro dirigente porque Ciudadanos no estaba actuando de forma responsable".

Escribe Iñigo Aduriz.