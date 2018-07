No, Facebook no se vacía: solo pierde un 0,26% de usuarios en Europa tras sus escándalos y la nueva protección de datos

Este miércoles el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg reconoció que la red social ha perdido un millón de usuarios mensuales en Europa en el último semestre, achacando el descenso a la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés). Ese millón supone un 0,26% de los 376 millones de personas que interactúan con la plataforma al menos una vez al mes. Entre los usuarios más activos, los que entran al menos una vez al día, la caída ha sido algo más pronunciada: ha pasado de 282 millones a 279, un 1%.

No parece una gran caída, teniendo en cuenta los escándalos sobre manipulación electoral y la permisividad con las injerencias externas en la privacidad de los usuarios que han rodeado a la plataforma en 2018. Además, el GDPR ha obligado a Facebook a pedir nuevos permisos a todos usuarios para usar sus datos, y conseguir autorizaciones especiales en algunos casos (los menores de 16 necesitan ahora la aprobación de un tutor).

En EEUU el número de usuarios de la red social se ha mantenido estable en 185 millones, aunque los analistas esperaban un aumento en torno al medio millón, que no se ha producido.

En cuanto al número de usuarios totales, Facebook ha ganado más de 22 millones. Al final del segundo trimestre, suma 2.230 millones de usuarios activos mensuales. En total, más de 2.500 millones de personas en todo el mundo usan alguna de sus aplicaciones (entre las que se incluyen WhatsApp e Instagram).

Más que a la campaña de #DeleteFacebook surgida a raíz de las malas prácticas de la red social en cuanto a protección de datos, estos datos podrían hallar su explicación en algo que sus dirigentes llevaban tiempo avisando: Facebook está cerca del tope en algunos países porque no tiene más usuarios potenciales en ellos. No hay más personas que quieran hacerse cuenta y no la tengan, por lo que su penetración en algunas zonas está tocando techo.

Caída en bolsa, aumento de los beneficios

Estas cifras provocaron una caída de sus acciones en bolsa, que llegaron a ser del 24% para terminar estabilizadas en un 19%. Se trata de un descenso similar al que se dio en los días posteriores a las primeras revelaciones sobre Cambridge Analytica, de las que la compañía se recuperó en menos de una semana.

En cuanto a los beneficios, la red social ha anunciado una ganancia neta de 10.093 millones de dólares (8.611 millones de euros) en el primer semestre de 2018. Se trata de un 45% más que en el mismo tramo del año anterior, cuando logró 6.959 millones. Sus ingresos totales fueron de 25.197 millones de euros.