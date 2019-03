Twitter cierra la cuenta de Anita Botwin en el 8M

Twitter ha suspendido la cuenta de la periodista Anita Botwin el 8M: "Ha sido un ataque bien orquestado", dice al otro lado del teléfono. Denuncia que esta mañana, cuando ha intentado entrar en su cuenta de la red social, se encontraba suspendida. La compañía no le ha dado ninguna razón al principio: "No me han dicho el por qué ni se han puesto en contacto conmigo". Asegura que, en las alegaciones para recuperar el perfil "les he dicho que me especifiquen el motivo".

"Luego me han respondido a esas alegaciones pidiéndome que confirme mi cuenta de correo", continúa Botwin. Más tarde, la compañía le ha contestado que estaba suplantando la identidad de otra persona, como se puede leer en la siguiente imagen:

Las explicaciones de Twitter a Anita Botwin

Cuando Twitter suspende una cuenta redirige al usuario a esta página, en la que se muestran varios métodos para recuperarla. "He ido al link que me enviaban y ninguna de las opciones ha funcionado: ni recuperarlo con el móvil, ni con el mail, ni nada". Botwin recuerda que "otras veces sí que me han cerrado la cuenta pero me han dado una razón". En esos casos, la periodista solo tuvo que borrar los tuits que otros usuarios habían denunciado para recuperar su perfil.

Una cuenta falsa y muchas sospechas

Botwin también denuncia que hay otro usuario con una cuenta falsa suplantándola y diciendo "auténticas barbaridades". El perfil falso ha modificado la foto principal que tenía la periodista en su antigua cuenta, cambiándole el pelo de color y añadiendo unas gafas de sol negras. También han modificado su página de la Wikipedia durante varios minutos para poner que "en marzo de 2019 fue expulsada de Twitter".

"Esto es surrealista. Es un ataque contra todos y justo en un día como hoy. Me parece un ataque incomprensible", continúa Botwin. Está convencida de que ha sido una campaña orquestada por gente afín al partido de extrema derecha VOX. "Me tienen ganas desde hace tiempo", dice. La tuitera denuncia de forma habitual tanto las actitudes machistas como a la formación que preside Santiago Abascal.

"Claramente son cuentas proVOX las que han hecho esto, poderosas, que incluso trabajan para ellos", continúa Botwin. "A Barbijaputa y a Protestona ya les pasó algo similar, pero esto es nuevo", dice. La suspensión de la cuenta de Botwin, que contaba con unos 50.000 seguidores, se suma a la del usuario Marhuender el mes pasado. Aún no ha recuperado su cuenta.

La entrada en Wikipedia

Botwin continúa explicando que ha tenido que crearse una cuenta nueva (@anitabotwin3) a través de la conexión de datos de su teléfono. "Intentaba hacerlo con mi wifi y no me dejaban. Es todo surrealista", continúa. "Ahora mismo hay una cuenta hablando por mí".

Por su parte, desde Twitter explican a eldiario.es que "este es el procedimiento con todos los usuarios cuyos perfiles han sido suspendidos. Las reglas se aplican igual a todos". La plataforma también informa que "puede ser una suspensión temporal, puede ser una suspensión permanente, que las funcionalidades de la cuenta estén limitadas...".

Suspensión de cuentas: algo habitual en Twitter

Barbijaputa ha publicado un tuit en defensa de Botwin señalando también a los simpatizantes del partido ultraderechista: "Las cuentas pro-vox que cada día me bloquean en tw y que un día conseguirán tumbarme, ya lo han conseguido con más compañeras. Hoy, 8M, @TwitterEspana cierra la cuenta de @anitabotwin por los reportes de los pro-vox".

La tuitera y colaboradora de eldiario.es ya vio cómo, en octubre del año pasado, Twitter cerró su cuenta por publicar un mensaje en el que citaba las palabras de un asesino machista contra su víctima. En aquella ocasión, escribió: "Bueno, quizás que no se suelen presentar con un: voy a matarte".

Botwin concluye su conversación con este medio asegurando que "esta semana Twitter ha cerrado más cuentas". Está segura de que se trata de un plan premeditado por alguien y amenaza a la red social con "buscar otro lugar para expresarnos si esto sigue así".