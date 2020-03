La UE pide a Netflix y HBO que bajen la calidad de sus emisiones para evitar el colapso de Internet durante la crisis del coronavirus

SD mejor que HD para evitar el colapso del wifi. Como resultado de las medidas de aislamiento decretadas en la mayoría de los países de la UE para combatir la pandemia de coronavirus, la demanda de Internet ha aumentado: ya sea por teletrabajo, aprendizaje online o entretenimiento.

Esto podría poner a las redes al límite en un momento en que necesitan estar operativas al mejor nivel posible.

Para evitar el colapso, el comisario de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario, el francés Thierry Breton, ha reclamado "responsabilidad a los servicios de streaming, operadores y usuarios".

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix



To beat #COVID19, we #StayAtHome



Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.



To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.