La UE aprueba la nueva directiva del copyright que pone en el punto de mira a Youtube, Facebook y Google

Nuevas normas para el copyright. El Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión han llegado este miércoles en Estrasburgo a un acuerdo para que el copyright y los derechos de autor "se ajusten a la era digital en Europa y aporten beneficios tangibles a todos los sectores creativos, la prensa, los investigadores, los educadores, las instituciones de patrimonio cultural y los ciudadanos", en palabras de la Comisión. El acuerdo debe ahora ser confirmado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE en las próximas semanas.

Hasta ahora, explica la Eurocámara, "las compañías de internet tienen pocos incentivos para firmar acuerdos con los titulares de derechos, ya que no se consideran responsables por el contenido que cargan sus usuarios. Solo están obligados a eliminar el contenido infractor cuando el titular de los derechos les pide que lo hagan. Sin embargo, esto es engorroso para los titulares de derechos y no les garantiza un ingreso justo. Hacer responsables a las empresas de internet aumentará las posibilidades de los titulares de derechos (en particular, músicos, artistas intérpretes o ejecutantes y autores de guiones, así como editores de noticias y periodistas) de asegurar acuerdos de licencia justos, obteniendo así una remuneración más justa por el uso de sus obras explotadas digitalmente".

El vicepresidente para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip, ha dicho: "Las negociaciones fueron difíciles, pero al final lo que cuenta es que tenemos un resultado justo y equilibrado que se adapta a una Europa digital: las libertades y los derechos que disfrutan los usuarios de Internet hoy serán mejorados, nuestros creadores serán mejor remunerados por su trabajo Y la economía de internet tendrá reglas más claras para operar y prosperar".

El texto también especifica que la carga de trabajos a enciclopedias online de forma no comercial, como Wikipedia, o plataformas de software de código abierto, como GitHub, estarán excluidos. "Las start-ups estarán sujetas a obligaciones más laxas", explica el Parlamento.

Autores

La nueva directiva refuerza la posición de los autores e intérpretes europeos en el entorno digital. Según la Comisión, la reforma "refuerza la posición de los sectores creativos, específicamente los creadores y actores en los sectores audiovisuales y musicales ante las plataformas, con el fin de un mayor control sobre el uso de su contenido cargado por los usuarios en estas plataformas y ser remunerado por ello".

Así, la legislación europea establece por primera vez "el principio de una remuneración adecuada y proporcionada para los autores y los artistas", que "tendrán acceso a información transparente sobre cómo sus trabajos y actuaciones son explotados por editores y productores".

Si los editores o productores no aprovechan los derechos que los autores y los artistas les han transferido, estos últimos podrán revocar sus derechos.

Los editores de prensa europeos disfrutarán de un nuevo derecho, cuyo objetivo es "facilitar la forma en que negocian cómo se reutiliza su contenido en las plataformas online". Así, se le concede a los periodistas el derecho a recibir una parte mayor de los ingresos generados por los usos online de las publicaciones de prensa: los autores de los trabajos incorporados en la publicación de prensa en cuestión tendrán derecho a una parte de los ingresos del editor de prensa derivados de este nuevo derecho.

Este derecho no afectará a los ciudadanos y usuarios individuales, quienes podrán seguir compartiendo enlaces de noticias como hasta ahora.

"Los creativos y los editores de noticias estarán facultados para negociar con los gigantes de Internet gracias a un acuerdo alcanzado sobre las normas de derechos de autor que también contienen salvaguardas sobre la libertad de expresión", explica el Parlamento Europeo: "El acuerdo tiene como objetivo garantizar que los derechos de autor también se apliquen a internet: YouTube, Facebook y Google News son algunos de los nombres más conocidos que se verán más directamente afectados por esta legislación".

"Los legisladores", dice el Parlamento Europeo, "también se esforzaron por garantizar que Internet siga siendo un espacio para la libertad de expresión. De este modo, se pueden seguir compartiendo fragmentos de artículos de noticias, al igual que Gifs y memes".

Usuarios de internet

En cuanto a las plataformas de intercambio de contenido online, deberán obtener una licencia para trabajos protegidos por derechos de autor subidos por los usuarios, a menos que se cumplan las condiciones establecidas en la directiva. Así, "los usuarios podrán subir contenidos protegidos por derechos de autor en plataformas como YouTube o Instagram legalmente", asegura la Comisión: "También se beneficiarán de las salvaguardas vinculadas a la libertad de expresión cuando suban videos que contienen contenidos de titulares de derechos, es decir, en memes o gifs. Los intereses de los usuarios se conservan mediante mecanismos efectivos para impugnar rápidamente cualquier eliminación injustificada de su contenido por parte de las plataformas".

Los organismos de investigación, las universidades y otros usuarios podrán aprovechar el creciente número de publicaciones y datos disponibles online para investigación, ya que tendrán una excepción de derechos de autor. "Esto también mejorará el desarrollo del análisis de datos y la inteligencia artificial en Europa", afirma la Comisión.

Los usuarios también tendrán acceso a trabajos, películas o discos musicales que ya no están disponibles comercialmente en Europa hoy en día, así como a una mayor variedad de trabajos audiovisuales europeos en plataformas de video a demanda, y "serán completamente libres de compartir copias de pinturas, esculturas y otras obras de arte de dominio público con total seguridad jurídica".