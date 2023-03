Los recortes masivos de Amazon y Meta comprometen su anunciada expansión en España

Las tecnológicas atraviesan una vorágine de destrucción de empleo sin precedentes. Ni el estallido de la burbuja de las puntocom se llevó por delante tantos puestos de trabajo: desde 2022 el sector ha despedido a más de 300.000 trabajadores. Los recortes se extienden por empresas de todo tipo, pero hay dos que se destacan en la lista: Amazon y Meta, que acumulan casi 50.000 de esos despidos (27.000 y 21.000, respectivamente) y avisan que los recortes afectarán a sus planes de contratación para el futuro. Unos planes en los que España había logrado una posición central.

La letra pequeña de las "vacaciones ilimitadas" de tecnológicas como Microsoft o Netflix

Más

La mayor expansión en España había sido anunciada por Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp). Hace justo un año la multinacional de las redes sociales confirmaba la contratación de 2.000 trabajadores de alta cualificación para “duplicar” sus oficinas en España y crear el “el primer Meta Lab del mundo”, un centro de apoyo para sus trabajadores en remoto “con espacio para los emprendedores tecnológicos y startups locales”.

El compromiso de Meta era hacer esas contrataciones en cinco años (desde 2022), junto a una inversión de mil millones de euros para construir un gran centro de datos en Talavera de la Reina (Toledo) y un cable submarino de fibra óptica que conectará Europa con EEUU anclado a la costa española. La empresa asegura que esas infraestructuras físicas no corren peligro, aunque las contrataciones se van a congelar, al menos, durante este 2023.

“Nuestra expansión en España siempre fue a largo plazo”, expone a elDiario.es una portavoz de Meta, que recuerda que las prioridades de la compañía han cambiado. Mark Zuckerberg ha fijado este 2023 como “el Año de la Eficiencia”, con dos objetivos principales: reducir costes y mejorar sus ingresos. El primero incluye el despido de 10.000 personas (que se suman las 11.000 que ya rescindió el pasado noviembre) y la anulación de 5.000 contrataciones que tenía planeadas.

En total Meta ha recortado su plantilla un 25% desde que anunció su expansión en España. La compañía no ha aclarado a este medio si esos 5.000 puestos que no se cubrirán afectarán en algún sentido a las 2.000 contrataciones previstas en el país, ni si estas habían llegado a arrancar antes de que llegaran los despidos. “El objetivo de nuestros esfuerzos de eficiencia es hacer de Meta una empresa tecnológica mejor y mejorar nuestro rendimiento empresarial, lo que a su vez permite la innovación. Seguimos comprometidos con España y esperamos años de innovación por delante”, dice la portavoz.







Amazon se encuentra en una situación diferente, aunque también ha anunciado varios miles de contrataciones en España que ahora quedan comprometidos por la última ronda de despidos confirmada este lunes por su director ejecutivo, Andy Jassy. La compañía prometió llegar a los 25.000 trabajadores con contrato fijo en España para 2025. El año 2021 lo cerró con 18.000 y aunque aún no ha publicado las cifras oficiales de 2022, responsables de Amazon España adelantan a este medio que se han superado los 20.000 empleados en nómina.

Amazon hizo públicos sus planes de contrataciones en España en 2021, en pleno auge del negocio digital mundial gracias a los confinamientos, a las medidas de distanciamiento y al teletrabajo forzados por la pandemia. En 2023 la situación ha cambiado diametralmente y las tecnológicas están llevando a cabo despidos masivos al no poder consolidar el crecimiento que consiguieron durante la pandemia y la incertidumbre generada por la guerra de Ucrania.

Fuentes de Amazon no han podido confirmar a este medio hasta qué punto se verán afectados sus trabajadores en España por estos últimos recortes. Por el momento se remiten al comunicado de Jassy, que también evita dar cifras concretas más allá de revelar los 9.000 despidos que se suman a los 18.000 confirmados en los últimos meses. “Algunos se preguntarán por qué no anunciamos estas reducciones de funciones junto con las que anunciamos hace un par de meses. La respuesta breve es que no todos los equipos habían terminado sus análisis”, dice el ejecutivo. “Lo mismo ocurre ahora”, añade.

Los recortes en Amazon se centran en su personal de oficina y tecnología. Esta última ronda de despidos afectará sobre todo a personal de los departamentos de recursos humanos, Amazon Web Services (computación en la nube), publicidad y Twitch. La anterior impactó en la división de dispositivos, especialmente en la que desarrolla Alexa.

Amazon recalca que los 27.000 despidos representan un porcentaje muy pequeño de los 1,5 millones de trabajadores de la compañía. No obstante, la mayoría de ellos están en la división de logística, que no ha sido afectada por los despidos. En España, según las últimas cuentas oficiales, Amazon tiene unos 4.000 trabajadores en puestos de oficina y desarrollo de tecnología.

España sigue a salvo de contagio

Pese a la intensa destrucción de empleo que llevan a cabo las tecnológicas y que ya empieza a tener ecos en su actividad en España, los especialistas siguen llamando a la calma. Encuadran los despidos en esa “reestructuración” que dicen estar acometiendo estas empresas tras no confirmarse sus planes de crecimiento postpandémico.

“Nosotros estamos viendo que en España se está dando también esa corrección solo en el contexto de las startups, que también contrataron pensando en el contexto de la pandemia y ahora están haciendo rondas de despidos de docenas de trabajadores”, revela Xavi Sala, responsable de Prosperity Digital, una de las principales agencias de contratación en el sector digital.

“Pero las grandes empresas como los bancos, Telefónica, Indra, etc. no hicieron ese tipo de fichajes desmesurados y ahora tampoco están despidiendo. Por contra, nosotros estamos viendo que sigue habiendo bastante actividad en la contratación de perfiles digitales por parte de pymes. La dinámica sigue siendo de crecimiento conforme a la sociedad y y el mercado van pidiendo más servicios digitales”, añade Sala.

Property Digital ha publicado este martes un análisis del mercado de profesionales digitales en el que destaca que España “es el único país con más contrataciones que despidos en el sector tecnológico en Europa”. La agencia fija el crecimiento interanual en el 50% con un salario medio de los empleados del sector de 44.000 euros.