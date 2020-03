Colorear, bailar tango o el sexo: qué hacer cuando la meditación no te funciona

Puede que hayas leído por enésima vez las ventajas de la meditación y sus múltiples efectos beneficiosos para la salud. La meditación puede ayudar a evitar infecciones respiratorias, reducir la tensión arterial, mitigar el dolor de espalda y reforzar las defensas naturales del organismo. Estudio tras estudio está comprobando que la meditación no es una actividad mística ni un placebo. La meditación funciona.

Pero puede ser que a ti no te funcione. Meditar no parece complicado: basta con concentrarse en el momento presente. No hay que "dejar la mente en blanco", porque la mente siempre está activa, sino enfocarse en algo simple, como la respiración. Cuando vengan pensamientos, ideas, imágenes, preocupaciones o recuerdos, no hay que luchar contra ellos, sino simplemente dejarlos pasar sin juzgarlos y volver a la respiración.

Esto es precisamente lo que a algunas personas les resulta casi imposible. Los pensamientos se aceleran y se convierten en un torbellino que no pueden ignorar ni dejar pasar. O bien se aburren, porque necesitan la estimulación. O puede que se queden dormidas, con lo que tampoco reciben ningún beneficio. Todos estos inconvenientes se superan con el tiempo y la constancia, pero precisamente esas dos cosas no las suele tener la gente en abundancia.

Sin embargo, todos meditamos sin darnos cuenta. Todos nos quedamos extasiados contemplando un objeto hermoso sin pensar en el pasado ni en el futuro. Todos nos quedamos absortos con una tarea aparentemente simple, sea cocinar una tortilla o coser un botón y, en esos momentos, nuestra mente entra en el mismo estado que se busca con la meditación.

Esta es pues la alternativa. Si hacer una pausa consciente para meditar nos causa ansiedad, podemos hacer actividades meditativas que aparentemente no suponen el mismo compromiso, pero tienen efectos muy parecidos.

Colorear

Sí, parece que los libros de colorear funcionan y son efectivos para reducir la ansiedad y el estrés, tanto como la meditación. Colorear requiere presencia: si te distraen otros pensamientos, te sales de la línea. Además es una tarea inversiva que contiene su propia recompensa, en forma de bonitos dibujos en color.

Tocar un instrumento musical

No hace falta ser un virtuoso, pero crear música con cualquier instrumento, en cualquier nivel, requiere concentración y nos saca del torbellino de ideas. Tanto es así que los psicólogos están empezando a considerarlo una forma de meditación consciente o mindfulness.

Bailar

Como ocurre con las actividades anteriores, bailar requiere cierta atención, presencia y foco, especialmente en bailes que tienen pasos complejos. Un estudio comprobó cómo el tango era tan efectivo como la meditación en el tratamiento de la depresión.

Sexo

Es bien sabido que el estrés, la depresión y la ansiedad hacen bajar la libido y afectan negativamente a la satisfacción sexual, sin embargo la inversa también es cierta: la actividad sexual, sea en solitario o con compañía, reduce el estrés y la ansiedad, y se ha visto en modelos animales que puede proteger al cerebro de los efectos negativos del cortisol, la hormona del estrés.

Caminar

Por lo general caminamos para ir de un sitio a otro, y mientras lo hacemos, tenemos la mente en otras cosas, o aún peor, los ojos en el móvil. Pero caminar por el hecho de hacerlo y enfocándose en la respiración con cada paso es en sí mismo una forma de meditación. Este tipo de meditación empleada en el budismo, en círculos y en espacios pequeños, es efectiva contra la depresión, la ansiedad y la función del endotelio, por lo que protege contra las enfermedades cardiovasculares.

¿En qué se basa todo esto?

