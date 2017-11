El PP recuerda que fueron los socialistas los que decidieron paralizar la formación en Andalucía

La portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado este miércoles que el primer problema de Andalucía es el empleo y por tanto Susana Díaz "no puede salir del debate del estado la comunidad sin decir cómo va a salir del laberinto de la formación en el que está atrapada". Ha apuntado en este sentido que "sin formación no hay empleo y llevamos 6 años y 1.000 millones de euros perdidos".



En rueda de prensa, ha recordado que la presidenta de la Junta de Andalucía "se hizo responsable en primera persona y en sede parlamentaria de paralizar la formación", por lo que ha calificado de "infantil" que quiera ahora responsabilizar al PP y pida al Gobierno de España un plan para compensar el dinero que no ha destinado a la materia. "Busca un enemigo exterior cuando el enemigo interior es la propia Susana Díaz que sigue robándoles oportunidades de empleo a los andaluces", ha aseverado.

Por otro lado, ha presentado las enmiendas que el PP ha registrado a los presupuestos autonómicos de 2018. En total, 640 enmiendas que movilizan recursos por 2.062 millones de euros. De ellos, 1.715,5 millones de euros corresponden a las 511 enmiendas que son de modificación.



Carmen Crespo ha manifestado que, pese a la "estrechez" que supone trabajar con un presupuesto que la Junta de Andalucía "ha declinado acordar con el PP", su grupo ha hecho "una ingente labor centrando sus enmiendas en los problemas más importantes para los andaluces, como el empleo y los servicios públicos".

Entre los objetivos de estas enmiendas, ha destacado que está mejorar la sanidad, con más de 144 millones de euros para construcción, inversión y equipamiento en centros de salud, hospitales y chares y 22 para aumento de las plantillas.



El PP también apuesta por un incremento del presupuesto en educación "que dote con más de 164 millones de euros a la climatización, la eliminación de aulas prefabricadas, la retirada de amianto y un Plan de Infraestructuras Educativas". Otra de las enmiendas es el aumento en 10 millones de euros para devolución del total de las pagas extraordinarias no percibidas desde 2012 al profesorado de centros de educación concertada, en lo que han coincidido con C's y PSOE.