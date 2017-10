Teresa Rodríguez niega fractura entre los anticapitalistas y esgrime su responsabilidad con Andalucía

La coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha justificado el comunicado del pasado domingo, firmado también por el alcalde de Cádiz, José María González, en el que se desmarcaban de otro previo de la organización de Izquierda Anticapitalista, a la que pertenecen, y donde se hablaba de la "republicana catalana independiente", con lo que explícitamente sus autores la estaban reconociendo como tal. Una reacción, la de Teresa Rodríguez y el alcalde de Cádiz, que ha causado malestar en parte de su sector.

La también diputada del Parlamento de Andalucía ha reiterado que su comunicado es "una aclaración" sobre lo manifestado desde la dirección de los anticapitalistas, que es "una corriente que hizo Podemos desde el primer día, pero que desde Vistalegre I ya no es un partido, sino gente que comparte reflexiones", grupo en el que ella se encuadra y con el que no cree que haya surgido una fractura, con su congreso previsto para dentro de unas semanas y en el que insiste en que no proyecta ninguna aspiración por su parte: "Ya tengo bastante".

Sin embargo, ha recalca que ella también está en los órganos de Podemos y en el Parlamento de Andalucía y se debe a eso. "Todos mis compañeros comprenden que me debo en mi posición de responsabilidad y representación a Podemos en Andalucía y a los andaluces", comenta sobre las reacciones a su escrito

En este sentido, ha relatado que, el pasado domingo por la tarde, consciente de que dicho comunicado iba a asociarse inmediatamente a su nombre, por ser una de las caras más conocidas de los anticapitalistas, decidió enviar su propia valoración, en lo que la acompañó el alcalde de Cádiz y no otros anticapitalistas de su entorno porque fue una reacción sobre la marcha y él es su pareja. "Sabía que iban a sacar un comunicado del tema, pero no en esos términos. "Lo hubiera redactado de otra manera, pero no estoy en la dirección de los anticapitalistas", confiesa.

En esta línea, recuerda que el referéndum pactado está en los preceptos no ya de los programas electorales de Podemos, sino desde su fundación. Pese a que insiste en que el comunicado de los anticapitalistas "no supone un reconocimiento a la república catalana independiente", sugiere que "hay la ambigüedad suficiente para que dé lugar a esa interpretación" y por eso consideró oportuno redactar el suyo.

"Nuestra posición es la misma de Podemos, que es buscar espacios para la negociación y el diálogo, una solución pactada, tirando de elementos que existen en el marco constitucional, que los hay, y evitar posiciones de fuerza y centralizadoras. Máxime cuando las elecciones catalanas de diciembre apuntan a una situación muy similar, por lo que hay que pensar más a largo plazo. Es la posición que siempre hemos defendido desde Podemos", resume sobre su escrito.

En esta línea, sin querer responde r a si comparte las tesis que han supuesto el arrinconamiento de Carolina Bescansa, continúa: "Se ha explicado de las mil maneras posibles. Es la posición más difícil y por eso hay que explicarla muchas veces y no cansarse. Hemos sido muy claros, pero el PP y el PSOE están intentando descontextualizarlo. No estamos por la independencia sino por un referéndum pactado. Y los demás intentan sacar ventaja de nuestra posición".

Son declaraciones que Teresa Rodríguez hace a eldiario.es/andalucía momentos antes de entrar en la reunión este lunes del consejo de coordinación (ejecutiva) de Podemos en Andalucía donde pretenden pactar un comunicado de la dirección sobre los últimos acontecimientos en Catalunya: declaración de la independencia y aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. De todas maneras, dice que eso no es lo más importante del orden del día, y que tampoco obedece a que haya salido el comunicado de los anticapitalistas, sino que estaba previsto. Lo más interesante de la sesión, para ella, es que abordan el programa para la conmemoración del 4D.

Por otro lado, no cree que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, haya intervenido a la formación en Catalunya tras desautorizar a su líder, Albano Dante Fachín, por su acercamiento a los independentistas y abogar por una consulta a los inscritos sobre qué harán de cara a las elecciones catalanas convocadas por Mariano Rajoy para el 21 de diciembre. Teresa Rodríguez opina que lo que hace Pablo Iglesias es "llamar a la cordura y a la negociación entre las partes". Recalca que "Podemos y Podem se tienen que entender", pero subraya que el contexto no es el mismo para los compañeros que están allí.

En su opinión, "es oportuno preguntarle a los inscritos cómo queremos ir a las próximas elecciones mediante una consulta". Cree que es lo único que ha puesto sobre la mesa desde la organización estatal. Pero aclara: "Defiendo que se haga de forma negociada. No soy partidaria de las imposiciones ni en las instituciones ni en la organización".

Finalmente, insiste en que "hay que abrir un debate sobre nuevas relaciones en el marco estatal" y se centra en Andalucía: "Debemos aspirar a más capacidad de autogobierno. No podemos mantenernos en las cifras más duras de desempleo, deslocalizaciones, desahucios… Cuando estamos en los 40 años del 4D hay que reactualizar las aspiraciones de autonomía, que no de independencia. Hemos llegado a un momento de estancamiento, con la menor financiación de los servicios públicos que en los últimos 10 años, un empleo cada vez más precario que fomenta la pobreza entre los trabajadores, nos especializamos en los sectores con menos valor añadido... Se trata de defender a Andalucía y pensar en nuevas competencias y cuáles nos pueden sacar de esa situación".