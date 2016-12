El alcalde de Cádiz lanza un órdago a la oposición: "O presentan una moción de censura o que nos dejen trabajar"

En 2016 el alcalde de Cádiz ya tuvo que aprobar los presupuestos municipales en una Junta de Gobierno Local después de haber sido rechazados en el Pleno por la oposición, que ha bloqueado la mayoría de sus propuestas

Gobernar en Cádiz no está resultando nada fácil para José María González, conocido como Kichi, y de Por Cádiz Sí Se Puede, se está encontrando con una oposición muy dura y la posibilidad de una moción de censura planea desde hace meses, pero por el momento nadie se ha atrevido a dar el paso. En cualquier caso, aprobar cada decisión tomada por el gobierno local es una odisea y el alcalde ya no puede más.

"Si realmente tienen una alternativa seria de gobierno, que sean valientes y la presenten de una vez, en lugar de estar lanzando amenazas; y si no, que nos dejen gobernar", ha dicho hoy González en el marco de una semana en la que el portavoz del PP en el Ayuntamiento, lanzó un mensaje como la fuerza más votada en las últimas elecciones municipales. "A aquellos que hablan de moción de censura le decimos que el PP está preparado para gobernar. Aquellos partidos de la oposición que han provocado esta situación, que tengan muy claro que tendrían que asumir que el cambio pasa por que ellos participen también de la gestión de la ciudad, que nadie se ponga en la barrera".

Kichi respondió en las redes sociales al PP: "No te fastidia, quienes no están preparados para volver a sufrir vuestra indecencia e ineptitud son los gaditanos". Pero sabe que el enemigo no se centra en los populares, a los que logró derrotar con el apoyo del PSOE. Ahora está solo en el poder y sigue ahí porque los socialistas se resisten a pactar con el PP para conseguir un cambio en la alcaldía.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, se niega a llegar a un acuerdo con los populares porque "aunque no estamos conformes ni de acuerdo con la gestión municipal, seguimos ofreciendo una alternativa y planteando propuestas que puedan asumir o que incluso podamos liderar o desarrollar conjuntamente, pero no quieren tampoco".

Ése es el callejón sin salida del partido en el gobierno y el alcalde enumera algunos de los proyectos que ha querido sacar adelante y que han sido desmontados por la oposición: la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), las modificaciones presupuestarias, bajar del 100% al 90% las ayudas del pago al alquiler a mujeres víctimas de violencia de género, la reforma del Patronato del Carnaval, la organización de la Regata o los presupuestos para el ejercicio de 2016.

La intención del Ayuntamiento era desbloquear el refuerzo de personal en delegaciones como la de Asuntos Sociales y sacar una nueva oferta pública de empleo para favorecer las promociones internas de los trabajadores, pero se encontró en el Pleno con el rechazo de la oposición.

Ha sido un año de mucho revés. Uno de los más importantes fue cuando la oposición desbarató un proyecto de presupuestos que ascendía a más de 151,6 millones de euros y que daba prioridad a la inversión social, la vivienda y el empleo. Finalmente se llevó a cabo la aprobación definitiva en la Junta de Gobierno Local porque, según el alcalde, "la ciudad ya no podía estar más tiempo con unos presupuestos prorrogados".

Algunos le acusan de haber tomado decisiones trascendentales para Cádiz a puerta cerrada y han sido varios los enfrentamientos por motivos domésticos como la iluminación navideña de la ciudad o la limpieza. Hoy ha encontrado la respuesta del portavoz popular en el Ayuntamiento, Ignacio Romaní, que considera "irónico que el alcalde de la ciudad hable de alternativa a su gobierno cuando toda la ciudad habla del desgobierno en el que está inmerso Cádiz". Romaní señala que "el Partido Popular hace mucho tiempo que tiene una alternativa seria de gobierno, de hecho fue la propuesta más votada en las elecciones municipales, la que eligieron los gaditanos para gobernar y la que González se marcó como objetivo para destruir en base al odio, ayudado por el PSOE de Cádiz, que es el verdadero responsable de lo que está pasando en la ciudad".

Por otro lado, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, ha afirmado a Europa Press que si el alcalde, José María González, "quiere jugar a los retos, desde el PSOE lo retamos a que se ponga a trabajar por primera vez en año y medio y se despegue un poquito del terciopelo del sillón, que no se le conoce que haya hecho nada por esta ciudad en este tiempo". Asimismo, ha añadido que "parece que está deseando irse de alcalde y provocando permanentemente porque se creerá que se está más tranquilo en la oposición".

Paralelamente, hoy se conocía que José María González ha donado el sobrante de su sueldo de diputado provincial correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre a la Fundación Dora Reyes, que trabaja por sacar de la exclusión a los vecinos de Cádiz. Podemos Cádiz destaca que en la organización “existe un compromiso colectivo con los gaditanos y gaditanas. No hemos venido a enriquecernos con la política, sino a pelear por nuestra gente".