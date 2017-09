Kiko Veneno, Maga y Rocío Márquez ofrecen este miércoles un concierto acústico para Amnistía Internacional

Este miércoles 20 de septiembre, Kiko Veneno, Maga y Rocío Marquez actuarán en un concierto acústico e íntimo para apoyar el proyecto #GiveAHome de Amnistía Internacional. El evento, organizado por el equipo de Sofar Sounds en Sevilla, tendrá lugar en la Fundación Tres Culturas en la Isla de la Cartuja. El concierto comienza a las 20.30 y actuarán cada uno de los tres artistas por espacio de 20-25 minutos en formato acústico.

El mismo día y en todo el mundo, se realizarán conciertos de aforo muy reducido con artistas de gran relevancia. En España, Silvia Perez Cruz o La casa Azul en la Casa Batlló de Barcelona, Rufus T. Firefly o Iseo & Dodosound en Madrid, o Viva Suecia en Murcia son ejemplos de este cartel conjunto. En la parte internacional de este evento simultáneo, Ed Sheeran, The National, y ciudades desde New York, Guayaquil o Melburne unen su esfuerzo por esta causa.

Una figura de reconocida trayectoria como Kiko Veneno, un grupo de indie-pop en español y una cantaora de flamenco que está surgiendo con fuerza conforman una propuesta variada y de calidad, según la organización. Todos son músicos residentes en la ciudad, como ocurre en cada una de las ciudades de este evento, que se cleebra en un lugar referente en su apoyo a la integración de diferentes culturas como es la Fundación Tres Culturas.

La selección de los artistas ha sido similar a la de otros conciertos Sofar en cuanto a filosofía. No hay un estilo único, sino que el oyente va a encontrar una variedad de propuestas muy diferentes pero de gran calidad que abran su mente. Según el equipo de Sofar Sevilla, "nuestra intención musical es que quien asiste a un sofar a escuchar el tipo de música que le gusta o un artista concreto, se encuentre además, con otras propuestas distintas y salga diciendo: no los conocía pero me ha encantado escucharlos".

Los conciertos Sofar Sounds se realizan en salones de casas particulares y, tanto los tres artistas que actúan cada noche como el lugar donde suceden, son secretos incluso para los que asisten al evento. En este caso el apoyo a Amnistía Internacional y la causa común del derecho de los refugiados de todo el mundo, hace que sea un evento público y que los artistas que participan sean de tanta relevancia.

Las ciudades que participan en España son Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla, Gran Canaria. En cada una de ellas el proceso es idéntico.