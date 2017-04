Sputnik Climbing Center acoge este fin de semana la segunda prueba de la Copa de España de Escalada

Sputnik Climbing Center de Madrid ha sido el lugar elegido para acoger la segunda prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad Juvenil y Absoluta los próximos 22 y 23 de abril. La prueba está coorganizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Climbat y Entre-Prises – dos de las marcas más prestigiosas del mundo de la escalada-, Sputnik Climbing Center y la Federación Madrileña de Montañismo y cuenta con el patrocinio de Adidas Terrex.

El sábado 22 de abril tendrá lugar la segunda prueba de la Copa de España de Dificultad en categoría juvenil, donde los espectadores que se acerquen podrán ver a las grandes promesas de la escalada nacional. Destaca el alto nivel de participación de la primera prueba, en la que 110 juveniles divididos en tres categorías (sub 16, sub 18 y sub 20) dieron un gran espectáculo no sólo de escalada, sino también de superación, esforzándose al máximo para llegar a primera fila del circuito.

Y el domingo 23 de abril se celebrará la prueba en categoría absoluta. Tras la victoria en la cita de navarra de la local Muriel Ruiz de Larramendi y el catalán Ramón Julián Puigblanque, en este evento se darán cita los mejores escaladores y escaladoras a nivel nacional con el objetivo de conseguir ganar la segunda de estas pruebas que decidirán el campeón de la Copa de España.