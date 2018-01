"No habrá capacidad de hacer efectiva la DUI"

Joan Josep Nuet, diputado de Catalunya Sí que es Pot (CQSEP) y miembro de la Mesa del Parlament, asegura que el independentismo ha cometido un "error" al apostar por la declaración de independencia en vez de formar un bloque más amplio contra el 155.

Como integrante de la Mesa, se ha opuesto a la tramitación de las propuestas de resolución sobre la DUI y el proceso constituyente, un acuerdo que podría acarrear consecuencias penales a sus miembros. En el pleno ha votado 'no' a ambas resoluciones. Nuet, líder de EUiA, se muestra convencido de que "no habrá capacidad para hacer efectiva" la independencia y insiste en formar un frente social contra la suspensión de la autonomía catalana.

El Parlament ha aprobado este viernes una declaración de independencia de Catalunya a la que su partido se opone. ¿Cómo lo ha vivido?

El viernes fue un día triste. Aunque se pueda vestir como que se ha declarado la independencia, lo que pasará es que perderemos la autonomía. El Parlament debería haber salido lo más unido posible para defender la autonomía y el autogobierno de Catalunya. Teníamos que haber buscado una mayoría basada en el no al 155 y en la defensa de derechos y libertades, y lo que se ha hecho es empequeñecer al máximo eso, a través de una DUI que han votado los independentistas.

Pero es que además entre ellos están muy divididos, porque algunos la han votado con muchas presiones y muchos de ellos no creen en ella, sobre todo porque no habrá capacidad de hacerla efectiva. Lo que yo proponía era una parada, una recomposición, saborear lo que hemos conseguido como sociedad en los últimos años, que es muy importante, y prepararnos para la defensa del autogobierno. Esto no se ha hecho y es un error.

Minutos después de aprobada la declaración, el Senado ha dado vía libre a la aplicación del 155. ¿Cuál es el siguiente paso?

Igual que ha hecho la sociedad civil, que constituyó la Taula per la Democràcia, con CCOO, UGT, ANC, Òmnium y la pequeña y mediana empresa –algo muy transversal–, lo mismo hay que enfocarlo desde el punto de vista político. La hoja de ruta de JxS y la CUP ya no representa ni al 47% de los que votaron. Se ha empequeñecido y con eso no podremos resistir al embate del 155. Hay que pasar a una hoja de ruta que agrupe a demócratas, sin exclusiones, para los que están contra el 155 sean o no independentistas. Construir un frente democrático es la prioridad política del momento.

¿Y eso en qué debe traducirse? ¿En un frente electoral en unas futuras elecciones?

Es algo totalmente social y político vinculado a la resistencia al 155. Nada tiene que ver con un espacio electoral. No es una propuesta electoral en absoluto, es social y política para resistir al 155.

¿En qué puede consistir esa resistencia?

Es una respuesta social que tiene que ver con las calles. La sociedad civil organizada sabrá cómo resistir, y después hay que utilizar de forma adecuada los resortes institucionales, los ayuntamientos y el Parlament, porque este todavía no se ha disuelto. Es la institucionalidad que nos queda, porque probablemente perderemos la Generalitat y parte de las funciones del Parlament. La institucionalidad debe fundirse con la sociedad civil y actuar de forma coordinada y debemos tener todos los aliados posibles, en Europa y España, para que la resistencia sea efectiva.

De momento las entidades independentistas llaman a "proteger" la República.

Lo que hay que proteger es la democracia. Volvemos a lo mismo. Si se hacen convocatorias para defender el Estado independiente serán más pequeñas, reducidas. Tenemos que ser muy inteligentes. Si se organizan manifestaciones independentistas, tendrán gente, pero menos que si son para defender los derechos, las libertades y el autogobierno. Es de cajón.

Es un grave error que el independentismo haga pequeño el frente para defender derechos y libertades. Lo que hace esto es facilitar la represión haciendo que los espacios que deben resistir sean más pequeños, por lo tanto estamos facilitando la victoria del contrincante, que es el Estado y el PP. Lo criticaremos a fondo si se produce. Es una miopía que no podemos tolerar.

Usted es miembro de la Mesa del Parlament y ha votado contra la tramitación de las resoluciones independentistas. ¿Teme que haya consecuencias penales para la Mesa después de tirar adelante las propuestas?

No lo sé. Hasta ahora hemos tenido consecuencias por cosas menores, así que es posible que con la forma que tiene el Estado de pensar se presente una querella contra los miembros de la Mesa y el Govern. En teoría seguirán y serán más duros con los pasos que han hecho. Como la DUI no tiene capacidad de ser efectiva, por eso pedíamos que no se hiciera el trámite, porque poner a la gente en la cárcel hay que hacerlo cuando es solo imprescindible. Si lo haces por acciones sin ninguna efectividad, es excesivamente absurdo por el castigo que puede conllevar. Aunque, evidentemente, anuncio mi plena solidaridad con la Mesa si hubiera acciones contra ellos porque sigue siendo un debate político. Es injusto atacar penalmente a personas por sus ideas.

¿Qué ha votado usted a la declaración de independencia?

He votado que no a las dos propuestas [la segunda era la del proceso constituyente], a la primera con el botón y a la segunda con la papeleta.