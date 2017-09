JxSí y la CUP fuerzan el reglamento del Parlament para votar la ley del referéndum sin trámites

Los planes para aprobar la ley del referéndum y convocarlo para el 1 de octubre este mismo miércoles siguen adelante en el Parlament. JxSí y la CUP han forzado el reglamento para introducir en el orden del día la votación de la ley, suprimiendo además todos sus trámites parlamentarios. La oposición, por su parte, ha introducido diversos recursos contra la admisión a trámite, además de realizar peticiones de dictamen al Consell de Garanties Estatutaries.

La Mesa del Parlament se ha reunido hasta dos veces para examinar los recursos, introducidos por PSC, PP y Ciutadans. A medio día de este miércoles, el órgano rector se encontraba todavía analizando los recursos, interpuestos por la oposición en una estrategia coordinada de obstrucción para retrasar la votación de la ley y dar tiempo a la acción suspensiva del Constitucional.

Una vez se resuelvan estos trámites, los diputados pretenden votar la alteración del orden del día mediante el procedimiento excepcional que prevé el artículo 81.3 del reglamento del Parlament y, posteriormente, también la supresión de todos los trámites parlamentarios que normalmente siguen las proposiciones de ley para llegar directamente a su debate final. Esta maniobra pretende esquivar la acción del Constitucional, que en cualquier momento podría suspender la ley o la admisión a trámite, convirtiendo así en ilegal la firma del decreto de convocatoria del referéndum.

Los fotógrafos cercan a Carme Forcadell en el inicio del pleno del Parlament. Manu Fernández / AP

Tal y como esta previsto, en la primera reunión de la mañana la Mesa ha admitido a trámite la ley del referéndum, por 5 votos a favor contra 2 en contra. Catalunya Sí que es Pot, grupo que estaba en duda, finalmente ha votado favorablemente a la admisión a trámite. Tras esto, el pleno ha comenzado con normalidad pasadas las 10 de la mañana.

Según la presidenta del Parlament ha abierto la sesión plenaria, la portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha pedido la palabra a mano alzada para reclamar un cambio en el orden del día para incluir la votación de la citada ley. La diputada de Esquerra ha propuesto efectuar una votación para el cambio en el orden del día y una segunda para que el pleno acepte suprimir todos los trámites de la proposición de ley hasta su debate a la totalidad.

A Rovira se ha sumado Anna Gabriel, de la CUP, grupo con el que los independentistas consiguen la mayoría absoluta que reclama el artículo 81.3 del reglamento para este tipo de alteraciones del orden del día. Ambas diputadas han defendido la necesidad de hacerlo mediante este atajo procesal por la importancia que a su juicio tiene la ley y el reiterado bloqueo que ha hecho el Constitucional para que la ley se debatiera por los cauces habituales.

En su turno de réplica, la oposición se ha opuesto a la maniobra y ha acusado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de vulnerar los derechos de los diputados. PSC, PP y Ciudadanos han reprochado a la mayoría independentista que no respete el reglamento de la Cámara, al no disponer de 48 horas para examinar el texto de la ley del referéndum y no permitirles pedir el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.