Piden quince años de cárcel para siete mossos por agredir a manifestantes de Can Vies

Casi cuatro años después de los altercados que sucedieron al desalojo y reokupación de Can Vies, la Justicia sigue examinando lo sucedido en los alrededores de este emblemático centro social del barrio de Sants de Barcelona. Y no sólo en lo que se refiere a los manifestantes, sino también en las supuestas agresiones cometidas por antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. A partir del próximo 30 de abril se sentarán en el banquillo siete agentes acusados de agredir gratuitamente a tres jóvenes.

El escrito de una de las acusaciones particulares, al que ha tenido acceso este diario, pide quince años y medio de cárcel para cada uno de los antidisturbios acusados –un sargento, un cabo y cinco agentes– por tres delitos contra la integridad moral y otros cuatro de lesiones.

Según la acusación particular, los agentes rodearon a gritos de "os vamos a machacar", "hijos de puta" y "no os váis a escapar" a los tres jóvenes, uno de ellos con un 66% de discapacidad, cuando volvían de una de las manifestaciones de Can Vies el 28 de mayo de 2014. Destaca además que los agentes "acorralaron" a los tres jóvenes y que les golpearon con sus porras en la cara, los genitales y las piernas. Dos de los tres jóvenes precisaron de diez y 35 días de baja para recuperarse de las heridas, según los informes forenses.

Una vez golpeados, abunda el escrito, los agentes esposaron a los jóvenes y les empujaron hacia una pared de la calle de las Roses. Los tres fueron detenidos pero no fueron conducidos a un centro médico sino a la comisaria de la plaza de Espanya, después a la de Les Corts, hasta que finalmente recalaron en el Hospital Clínic.

De hecho, a consecuencia de la detención se abrió una causa que terminó con penas de dos años de prisión, nueve meses y cuatro meses respectivamente para los jóvenes por los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Los jóvenes eludieron la prisión al carecer de antecedentes penales.

Las protestas y altercados por el desalojo de Can Vies comportaron la detención de 84 personas. De los casos que llegaron a juicio por algún delito –básicamente desórdenes públicos o atentado a la autoridad– una mayoría se resolvieron con sentencias condenatorias a penas que no implicaron el ingreso en prisión de los condenados por los altercados.

Por el lado de los Mossos, además de este caso, un agente fue condenado a una pena mínima por aporrear la cabeza de un joven sin motivo. Y está pendiente de juicio el caso de los antidisturbios que acorralaron y aporrearon a manifestantes dentro de un portal de Sants.