El portavoz del Govern descarta una convocatoria de elecciones para evitar la aplicación del 155

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha asegurado que "la convocatoria de elecciones no está encima de la mesa" del Ejecutivo catalán. En una entrevista en Rac1 ha descartado la convocatoria de unos comicios en Catalunya que podrían frenar la implementación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno central.

Turull se ha remitido a la convocatoria del pleno del Parlament que anunció el president, Carles Puigdemont, de cara a la semana que viene con el objetivo de abordar el 155 y "actuar en consecuencia". En este sentido, el portavoz y también conseller de Presidencia ha asegurado que el Ejecutivo catalán "no se quedará de brazos cruzados". "Esta será una semana de decisiones, no hacer nada no forma parte de ningún escenario", ha afirmado.

El portavoz del Govern ha cargado una vez más contra una medida, el 155, que en el Ejecutivo catalán interpretan como la liquidación del autogobierno catalán. "El Estado español se ha situado fuera de la ley para hacer un golpe de Estado a unas instituciones escogidas democráticamente", ha expresado.

También ha pasado Turull por los micrófonos de Catalunya Ràdio, en los que ha sido preguntado por si habrá declaración de independencia la semana que viene en el pleno del Parlament. El portavoz ha evitado responder a ello y ha asegurado que su hoja de ruta pasa por "la defensa de las instituciones catalanas y culminar el mandato del 1-O desde la máxima unidad".