La CUP exige a los 'comuns' apoyo total el 1-O: "Roma no paga traidores"

La diputada de la CUP, Mireia Boya, ha exigido a los 'comuns' que apoyen sin fisuras el referéndum del 1 de octubre y les ha advertido de las consecuencias de no hacerlo: "Si no lo hacéis, Roma no paga a traidores. Tenemos memoria y no os perdonaremos nunca".

A sus palabras, que ha pronunciado en el mitin final de campaña organizado por partidos y entidades soberanistas, le ha seguido la respuesta del tercer teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Asens. Lo ha hecho a través de Twitter, donde ha avisado de que hablar de traidores en un acto de unidad "es ofensivo para mucha gente". El dirigente del consistorio barcelonés ha añadido que "ahora más que nunca, tiene que haber más generosidad y menos partidismo".

Que en un acte d'unitat @yeyaBoya parli de "traidors" és ofensiu per molta gent. Ara, més que mai, calia més generositat i menys partidisme. — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) 29 de septiembre de 2017

Un par de horas después del tuit de Asens, la diputada de la CUP ha matizado también a través de la red social: "Hablaba de referéndum y proceso constituyente", a lo que ha añadido: "Sabemos que estáis. Estamos todos. Tenemos que estar. Juntos".

Sap greu. Només parlava de referèndum i procés constituent. Sabem que hi sou. Hi som tots. Hi hem de ser. Junts #sensepor — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 29 de septiembre de 2017

En el cruce de opiniones también ha intervenido el diputado de Esquerra Republicana Joan Tardá, que se ha referido al "acto de ayer" para nombrar el mitin en el que Boya pidió apoyo total a los 'comuns'. En un tuit, Tardá ha calificado de "injustas" las palabras de la diputada y ha pedido "unidad" después de añadir que "el éxito será gracias a todos".

De l'acte d'ahir, molt bé la veu d la societat civil i injustes paraules d @cupnacional a @Jaumeasens L'èxit serà gràcies a tothom. Unitat! — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 30 de septiembre de 2017

En el encuentro Boya pidió a los asistentes que al terminar el acto fueran a "defender los colegios electorales" para garantizar que el domingo se pueda votar pese a que agentes policiales traten de cerrarlos.

La diputada de la CUP se dirigió a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplazados a Catalunya para el referéndum: "Iros a casa. No os queremos. Sois fuerzas de ocupación", y se ha mostrado convencida de que el referéndum servirá para proclamar una república catalana.