Marco Marchioni: "Se habla mucho de participación, pero no se ha hecho nada"

No es la primera vez que visita Toledo, y esta vez ha tenido una semana de muchísimo trabajo. Marco Marchioni recibe a eldiarioclm.es en el Polígono de la ciudad, donde ha estado participando en distintas rondas informativas y de debate con la asociación IntermediAcción. Marchioni se reunió también con el director general de Participación Ciudadana, José Luis Gascón (Podemos) y la concejala de Participación y Transparencia del ayuntamiento de Toledo.

A pesar de las iniciativas que se están llevando a cabo tanto en el Gobierno regional como en el Ayuntamiento toledano, Marchioni afirma que se "habla mucho de participación, pero no se ha hecho nada del tema". El experto considera que es más bien una "aspiración", un "deseo" o una "necesidad" pero que actualmente no conoce en España ningún proyecto "real, de avance serio" en este tema. Dentro de esta poca acción, incluye los esfuerzos de partidos políticos que han intentado abrir sus procesos internos a toda la ciudadanía.

"Ha habido momentos en los que se pensaba que se tomaría más en serio este tema, pero luego la dinámica política ha ido por otro camino. No se ve un proyecto real, se ven iniciativas sueltas, casi casuales", asegura. Entre ellas sitúa, entre otras, las consultas ciudadanas o los presupuestos participativos, pero advierte de que no ofrecen un debate en profundidad ni tampoco la construcción de un proyecto "sostenible" de real participación ciudadana. "Son casos aislados, sueltos", afirma.

Este tipo de iniciativas, recalca, no pueden servir para impulsar un planteamiento "serio y profundo". "Hay mucha confusión, incluso populismo al decir 'queremos que la gente decida' pero que luego no se articula en normas y derechos. Es lo que yo echo de menos", explica. Marchioni aboga por la construcción de un proyecto colectivo pero que no venga de un partido, sino de un debate serio de toda la sociedad.

¿Viene esta situación de la falta de voluntad política o por no saber cómo hacerlo? "Es una mezcla de las dos cosas, porque en muchos casos se quiere hacer pero no se sabe y en otros no se quiere", afirma Marchioni, que también lamenta que el debate político ha ido por "derroteros que se alejan de este tema y la llevan a otros y ofuscan y confunden".

Ley de Participación que venga de la participación

En cuanto a su reunión con el García Gascón, Marchioni aseguró que el encuentro fue "muy agradable" y pudo dar sus puntos de vista "con mucho gusto". Sin embargo, también apunta a que impulsar una Ley de Participación Ciudadana es "muy complicado" y que debe ser, antes que nada, un proceso participativo en si mismo. "Este debe ser el final de un proceso de este tipo". En cuanto al caso del Gobierno municipal, aconseja que se hagan "pocas cosas pero buenas" para que funcionen como el principio de un paradigma participativo.

La reflexión final de Marchioni es tajante. "En una democracia cualquier ciudadano tiene todos los canales para participar, todo está abierto para ello". Por eso, pide a los Estados, hablando a nivel local regional o nacional, que trabajen precisamente para que la gente se sienta más partícipes de lo público. "Debe ser su iniciativa, abrir caminos para que todos se sientan como usuarios que pueden aportar, pero no sólo con el voto. La participación no puede ser sólo en el momento electoral. Esto es lo que no hay y no veo mucha iniciativa al respecto", lamenta.

Por eso, aboga por impulsar un democracia participativa que, sin embargo, no puede sustituir a la democracia representativa. "No hay otra manera que no sea a través de las elecciones, y que todo el mundo vote. Pero esto tampoco es suficiente", señala. Marchioni advierte de que si la única opción que existe es votar y luego delegar al elegido toda la responsabilidad, "es cuando llega la corrupción". "La democracia participativa debe ser la integración, no la sustitución de la representativa", concluye.