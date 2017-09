Belén Gopegui: Google es autoritario y le entregamos a diario información

Para la escritora Belén Gopegui, la novela es un espacio para innovar y arriesgar y por eso en su último libro experimenta con un texto híbrido entre una carta, un currículum y un relato de ficción para hablar sobre Google, al que considera un ente "autoritario" al que le entregamos información gratis a diario.

"Somos muy sensibles al control de los Gobiernos, nos rebelamos, pero la información, nuestros datos, se los entregamos gratis a Google todos los días", ha señalado hoy Gopegui (Madrid, 1963), sobre su novela "Quédate este día y esta noche conmigo", editada por Literatura Random House.

Consciente de que no es una novela "tradicional", Gopegui relata en ella "el encuentro de una vida laboral que empieza y otra que termina", a través de dos personajes que a medida que se conocen deciden redactar una carta de solicitud de empleo a Google.

Mateo tiene poco más de 20 años, proviene de una familia pobre, y desea entrar a trabajar en Google. De hecho, trató de formar parte de la Universidad de la Singularidad, la institución educativa de Sillicon Valley. Olga tiene unos 60, es una empresaria retirada y, como Mateo, una apasionada de las matemáticas y la robótica.

Ambos se conocen en una biblioteca y, conforme se van conociendo, descubren los puntos de vista que comparten.

La autora habla en su novela del mundo del trabajo, de las posibilidades laborales con Google como árbitro y de la desigualdad de poder que, en su opinión, se produce en esa relación.

"Todo tiende a decirnos que no vale la pena intentar derrotar a Google", ha señalado la autora, que considera que esta empresa es "autoritaria" y "no es democrática": "No permite que discutamos cómo organizar toda la información que hay en el mundo".

Este servidor "existe porque lo utilizamos, lo alimentamos", ha dicho Gopegui, que cree que salen muy baratos los datos que le proporcionan los ciudadanos. "Se los damos por nada", ha recalcado.

A través de la carta que sus dos protagonistas escriben a Google se habla también de cómo se ocultan los méritos para poder acoplarse a un sistema que necesita de la mediocridad para sobrevivir.

Aunque Belén Gopegui cree que es prácticamente imposible vivir sin usar este servidor, apuesta por limitarlo, algo que cree que puede hacerse a dos niveles, el de los usuarios y el de los Estados.

La escritora reconoce que navega "mucho" por internet pero dice ser "bastante comedida" en el uso de las redes sociales porque no le gusta la "obligación" de participar en ellas.

"En las redes sociales si no emites no existes" y de ello se desprende "una obligación sobre la que nadie nos ha preguntado", indica la escritora madrileña que explica cómo ha cambiado la idea de privacidad.