Meryl Streep contra Donald Trump: "Te expone a todo tipo de ataques de ejércitos de 'camisas pardas'"

Un mes después de levantar una ovación entre los asistentes con su crítico discurso en los Globos de Oro contra Trump, Meryl Streep ha vuelto a arremeter contra el presidente estadounidense para responder a sus ataques y reivindicar los derechos del colectivo LGTB en una gala de la organización Human Rights Campaign: "Si su catastrófico instinto de tomar represalias no nos lleva a un invierno nuclear, tendremos mucho que agradecer a este presidente. Porque nos habrá hecho darnos cuenta de lo frágil que realmente es la libertad".

Streep también reconoció que resulta "aterrador colocarse una diana en la frente" enfrentándose al presidente. "Te expone a todo tipo de ataques de ejércitos de 'camisas pardas', 'bots' y cosas peores. La única forma de hacerlo es si sientes que tienes que hacerlo", dijo. Aunque no precisó a qué se refería, el término "camisas pardas" se usa para describir a los grupos paramilitares que apoyaron el auge del nazismo en Alemania.

"Como estadounidenses, hombres, mujeres, personas, homosexuales, heterosexuales, LGTB. Todos tenemos el derecho humano a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad", exclamó la actriz durante el acto, en el que ha recibido el premio Ally for Equality por su labor como defensora de los derechos LGTB. "No vamos a volver a los viejos malos tiempos de ignorancia y opresión, y a esconder quiénes somos". Ha reivindicado que es una deuda "con las personas que han muerto por nuestros derechos, y que han muerto antes incluso de que obtuviesen el suyo propio".

Para contestar a las críticas del presidente a su discurso en los Globos de Oro –Trump afirmó que estaba sobrevalorada–, Streep ha tirado de ironía y le ha dado la razón: "Soy la actriz más sobrevalorada y la más idealizada, y en la actualidad soy la más castigada de mi generación".

Aunque la intérprete no mencionó nunca su nombre durante la gala del pasado enero, las alusiones estaban claras: frases como "si expulsan a los extranjeros solo veremos fútbol o artes marciales mixtas, que desde luego no son arte" o "cuando los poderosos usan su posición para intimidar a los demás, todos perdemos" señalaban directamente a Trump.

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood, no me conoce pero me atacó ayer en los Globos de Oro", respondió el magnate en su cuenta de Twitter, en la que también afirmó que la intérprete es una "lacaya" de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

"El látigo del Ejecutivo puede, a través de una cuenta de Twitter, golpear e intimidar, castigar y humillar, deslegitimar a la prensa y a enemigos imaginarios con una irregularidad espasmódica y con una previsibilidad fácilmente provocada", lamentó Streep.