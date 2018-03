La definición del "inclusion rider" que ha reclamado Frances McDormand en los Oscar 2018

Las dos palabras de la noche de los Oscar 2018 las ha pronunciado Frances McDormand. La mejor actriz de esta edición por Tres anuncios a las afueras ha terminado su discurso, en el que ha puesto a todas las mujeres en pie, reclamando el "inclusion rider". Un término que muchos desconocían y que pronto se ha convertido en uno de los más buscados en Internet. La explicación, sin embargo, es sencilla: es una cláusula que obligaría a la diversidad racial y la igualdad de género en el sector audiovisual.

"Lo descubrí esta semana. Siempre ha estado disponible para todos los que negocian para una película", ha revelado McDormand, que ha explicado a preguntas de los periodistas lo que significa. "El inclusion rider es que puedes pedir o exigir al menos el 50% de diversidad no solo en el cásting, sino en el equipo", ha explicado la actriz estadounidense, que ha asegurado que "quiero eso tras 35 años en el negocio del cine".

La actriz, guionista y creadora de series como 2 Broke Girls, Whitney Cummings, también ha explicado en Twitter qué es el inclusion rider. Como ha relatado, esta cláusula es algo que los actores pueden exigir para fomentar esa diversidad en todos los departamentos de una película. "Hará mejores las películas", ha sentenciado.

an inclusion rider is something actors put into their contracts to ensure gender and racial equality in hiring on movie sets. We should support this for a billion reasons, but if you can't find a reason to, here's one: it will make movies better.