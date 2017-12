El PP defiende una Ley Electoral en València que lo habría dejado fuera del Parlament en Catalunya

El 5% es una barrera electoral “razonable”, "el sistema electoral tiene dos partes y actúa como báscula. En un lado está la representación y en otro la gobernabilidad y nos preocupa que si se baja la barrera al 3% se ponga en riesgo la gobernabilidad, por lo que apelamos al sentido de la responsabilidad”. De este modo el secretario general del PP en les Corts Valencianes ha defendido mantener este listón mínimo que, contrariamente, hubiese dejado a este mismo partido fuera del Parlament de Catalunya en las pasadas elecciones del 21 de diciembre.

La rebaja del liston del 5% al 3% ha sido una reivindicación clásica en la izquierda valenciana, más fragmentada que la derecha, y que tradicionalmente dejó fuera del partido al nacionalismo, la UPV o el Bloc en su día hasta que fraguó Compromís, y ahora Esquerra Unida. Esta formación en las elecciones de 2015 quedó fuera de las Corts al superar los 100.000 votos, pero no el 5%, ya que se quedó en un 4,26%, una cifra casi calcada a la del PP en Catalunya la semana pasada.

Pero el mismo PP también señala que planteó una barrera electoral del 0% "y el resto de fuerzas se opuso" en un sistema en el que un tercio de los diputados fueran elegidos de manera directa. No obstante esta afirmación tiene su trampa ya que la elección del diputado 'comarcal' sólo sería el más votado, sin necesidad de aplicar la Ley d'Hont que impone esta condición para entrar en un reparto de escaños, que con la propuesta del PP no se produciría.

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Luis Santamaría, ha denunciado hoy la actitud del tripartito para negociar la reforma de la Ley Electoral “y la exclusión a la que somete al PPCV”.

Santamaría se ha pronunciado así en rueda de prensa en Les Corts, donde ha señalado que al PPCV “se le está hurtando la posibilidad de participar en la negociación”. “Se le hurta al partido más votado y por tanto a la mayor parte de la sociedad valenciana esta participación en un proceso de negociación de una norma que junto al Estatuto de Autonomía constituye el edificio institucional básico de cualquier comunidad autónoma”, ha indicado.

El secretario general del Grupo Popular ha afirmado que se está aplicando “una especie de Pacto del Tinell a la valenciana”, y ha pedido a Ciudadanos “que no contribuya a que se pacte una reforma sin el PP”. “Pedimos que no se nos excluya y se abra la negociación”, ha reiterado.

Por último, Santamaría también ha divergido del discurso del PP de Catalunya, crítico porque se siente perjudicado su voto concentrado en barcelona y las áreas urbanas, mientras beneficia en el resto al independentismo. Pero en la Comunitat Valenciana el PP afirma que "es el único partido que ha defendido que no se toquen los diputados de cada provincia, y me gustaría ver cómo las fuerzas políticas que apelan a que se quiten diputados por Castellón lo expliquen allí. El PP pide que no se toque, porque la Ley electoral también garantiza la vertebración del territorio”.