Un periodista italiano inicia una huelga de hambre después de 10 días detenido en Turquía

El periodista italiano Gabriele del Grande fue detenido por las autoridades turcas en la localidad fronteriza de Hatay en Turquía

El ministro de Exteriores italiano, Angelino Alfano, ha dispuesto que el cónsul italiano se traslade de forma urgente la ciudad de Mugla donde se encuentra Del Grande para visitarlo

"Estoy bien, no me han tocado un pelo, pero no he podido llamar, me confiscaron mi teléfono y mis cosas, aunque no me han acusado formalmente de ningún delito", ha afirmado el periodista especialista en migraciones