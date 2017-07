Iberia, multada por exigir test de embarazo para contratar a mujeres

Iberia deberá hacer frente a una multa de 25.000 euros por cometer una infracción muy grave de discriminación por motivos de sexo, según el acta elaborada por la Inspección de Trabajo en las Islas Baleares, posteriormente respaldada por la Conselleria de Trabajo. En concreto, una empresa temporal encargada por Iberia para la selección de personal practicaba test de embarazo a las mujeres que querían pasar a formar parte de su plantilla, según adelanta el Diario de Mallorca.

Asimismo, esta práctica también es considerada por la autoridad laboral como una vulneración del derecho a la igualdad, pues tendría el objetivo de limitar el acceso al puesto de trabajo a las embarazadas.

El caso que ha dado lugar a la multa fue detectado hace aproximadamente un año en Baleares, aunque la compañía aérea aseguró a la Inspección de Trabajo que el test de embarazo era obligatorio para todas las aspirantes y que era una práctica llevada a cabo en toda España.

La aerolínea puede o afrontar el pago de sanción o recurrirla ante los tribunales. Según Iberia, esta prueba médica estaba justificada por la situación particular del puesto a desarrollar: en el caso de estar embarazadas, cuando entraran a la empresa, a esas mujeres se les aplicaría un protocolo de salud laboral específico, cuyo obetivo es evitar labores que puedan conllevar riesgos.

La empresa se ha pronunciado en estos mismos términos en su cuenta oficial de Twitter.

Hola Enrique, el reconocimiento médico es un proceso amparado por el artículo 26 de la ley de prevención, se hace una vez/1 — Iberia (@Iberia) 9 de julio de 2017

pasadas las pruebas de selección, antes de la inducción y con pleno conocimiento de las participantes, la finalidad de ello/2 — Iberia (@Iberia) 9 de julio de 2017

es asegurar que en caso de que la persona este embarazada, las labores a desempeñar no pongan en riesgo en ningún momento/3 — Iberia (@Iberia) 9 de julio de 2017

su salud o la del bebé. Saludos /4 — Iberia (@Iberia) 9 de julio de 2017

No obstante, esta justificación no ha resultado ser válida para la Inspección de Trabajo y para la Conselleria, que aseguran que deben ser las propias trabajadoras quienes comuniquen su embarazo una vez contratadas, no antes. La clave es que, cuando ya forma parte de la plantilla, la mujer embarazada no puede ser despedida por la empresa, pues este despido sería declarado nulo.

Además, la aerolínea estaría fijando un requisito solo para las mujeres, el cual podría dificultar la contratación e, incluso, evitarla. Si bien cabe aclarar que el test de embarazo está circunscrito en un conjunto de pruebas médicas que la compañía realizaba a aquellos que querían entrar en su plantilla. Por ejemplo, Iberia exigía pruebas de esfuerzo o analíticas para descartar el consumo de drogas a los aspirantes. Tanto a hombres como a mujeres.