Unidos Podemos propone volver a indexar la revalorización de las pensiones a la inflación

Unidos Podemos ha registrado una proposición de Ley para la revalorización de las pensiones se vuelva a indexar al incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La formación de izquierdas propone que sean derogados el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización aprobados en 2013, que fija la subida de las pensiones a un 0,25% anual. La revalorización acorde a la inflación también se extendería a la pensión mínima y a las pensiones no contributivas.

En la propuesta de la formación de izquierdas también va incluida "una paga, a percibir de una sola vez, que cubra la diferencia entre la cuantía de la pensión percibida y la que hubiera correspondido de aplicar a este periodo la revalorización el IPC correspondiente durante los ejercicios de 2016 y 2017", con el objetivo de recuperar la pérdida de nivel adquisitivo.

Unidos Podemos asegura que su propuesta es viable teniendo en cuenta que el peso de las pensiones en el PIB depende de cuál sea el crecimiento medio de la economía en los próximos 33 años. "El gasto en pensiones en 2050, volviendo a un modelo de revalorización de las pensiones vinculado al IPC, sería del 14,2%, es decir 2,5 puntos porcentuales superior al gasto actual de 2017 (gráfico 3). Incluso si la tasa de crecimiento fuera de las próximas tres décadas fuera solo del 1,6%, el aumento del gasto supondría un 4% más del PIB, situándose en el 15,7%", recoge la memoria económica de la propuesta.

Además de la inflación, la formación morada también propone que se tengan en cuenta "otros factores como la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general".

La diputada de Unidos Podemos, Yolanda Díaz, ha apuntado que con esta proposición de Ley pretenden aportar certidumbre ante la "estrategia para para acabar con el sistema publico de pensiones que ha puesto en marcha el Gobierno del PP". La diputada recordó que el artículo 50 de la Constitución establece que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".

Según la memoria económica de la proposición "si las pensiones se revalorizasen nuevamente con el IPC, la pensión media crecería en términos reales a una tasa media anual del 1,2%, mientras que el PIB per cápita podría hacerlo al 1,7%. Es decir, el cociente entre la pensión media y el PIB per cápita pasaría de 0,54 a 0,47. En cambio, si las pensiones se revalorizasen al mínimo legal actualmente existente hasta que se llegase al equilibrio del sistema (suponiendo que el porcentaje de ingresos sobre el PIB no aumenta), el índice de revalorización sería del 0,25% hasta 2040, y sólo a partir de entonces podría empezarse a revalorizar las pensiones lo mismo que la inflación".