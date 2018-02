La industria se toma muy en serio a la “carne limpia”

Carne ' fabricada ' en laboratorios que no cause sufrimiento animal ni daños medioambientales. La idea no es nueva pero a muchos les seguirá pareciendo ciencia ficción. Sin embargo, este tipo de productos cárnicos está cada día que pasa más cerca de nuestros platos. Bien lo sabe en el consorcio PHW, una de las grandes productoras de carnes y alimentos en Alemania.

Esta compañía, que conoce eso de ser centro de atención y críticas por el trato animal en que han caído alguna de sus subcontratas, mueve un volumen de negocio que ronda los 2.500 millones de euros anuales, según datos del ejercicio de 2016 presentados hace un año por esta empresa con sede en la pequeña población de Visbek (noroeste germano). Entre sus nuevos proyectos a medio plazo figura el ofrecer productos de “carne limpia”, es decir, de carne cultivada en laboratorio.

Para demostrar el interés de PHW en esta idea figura el reciente “partenariado estratégico” sellado con la start-up israelí SuperMeat. Esta pequeña empresa afincada en Tel-Aviv informaba a principios de año de que había conseguido inversiones por valor de hasta tres millones de dólares (unos 2,4 millones de euros) procedentes, entre otros de, PHW. “Entendemos nuestra inversión en la empresa SuperMeat no como una mera inversión financiera sino más bien como el principio de un partenariado estratégico”, según ha podido explicar Peter Wesjohann, presidente del grupo alemán.

Bien avanzados están a estas alturas los trabajos en los laboratorios que usa el equipo de Ido Savir, co-fundador y director ejecutivo de SuperMeat. “Queremos llegar al mercado en tres años, empezaremos con restaurantes y posiblemente cadenas de restaurantes y, a partir de ahí, escalar a supermercados”, dice Savir a eldiario.es . La carne de su empresa, en la que trabajan diez personas, está ahora mismo en fase de desarrollo. De acuerdo con las fechas la agenda de Savir, los humanos podrán probar esta carne en tests dentro de un año. “El grueso de nuestro trabajo se desarrolla a día de hoy en laboratorio, pero de ahí nos moveremos a la segunda fase, la de producción, y para ello iremos a una fábrica, lo que nos permitirá producir en mayores cantidades”, explica Savir.

La carne que SuperMeat genera procede de células de pollos. Éstas se extraen de un pollo vivo y, de acuerdo con la tecnología que Savir y compañía están desarrollando, son capaces de producir carne similar en forma a la de productos cárnicos procesados. “Estamos creando en laboratorio los mismos tipos de estructuras, células y tejidos animales que encontramos en productos precesados. Pero nosotros estamos tratando de hacerlo del modo más eficiente posible”, sostiene Savir, que no se olvida de la importancia del sabor de esta carne limpia. “Creemos que la sensación sensorial será capaz de imitar a la perfección la carne procesada”, añade.

Por su puesto, este tipo de carne será apta para veganos. Aunque Savir y compañía no consideran prioritario dirigirse a ese público. “Ni vegetarianos ni veganos son nuestro público objetivo. Nosotros nos concentramos en aquellas personas a las que le gusta comer carne, porque les facilitaremos un producto idéntico al de las carnes producidas hoy día en granjas”, sostiene el fundador y director ejecutivo de SuperMeat.

Una evolución de la industria insostenible

En SuperMeat aspiran a terminar formando parte de la amplia carpeta de productos de PHW. Asociado a ese anhelo está el de crear un producto realmente importante y capaz de contribuir a que se abra una nueva era en la alimentación humana. “Se ha estimado que el consumo de carne se doblará en los próximos 20 ó 30 años. Esto es insostenible, no hay suficiente espacio para generar esa carne”, subraya Savir. Por eso “trabajamos en un proceso de producción de comida que es más limpio, más sostenible en términos de recursos y que no necesita sacrificar animales en el proceso. Es una situación en la que gana el medioambiente y ganan los humanos”, agrega.

De acuerdo con un estudio de principios de esta década elaborado por la Universidad de Oxford y la Universidad de Ámsterdam, este tipo de tecnología hace posible que la producción de carne genere un 96% menos de gases con efecto invernadero – causantes del calentamiento global – que los métodos habituales de producción de cárnicos. En vista de sus beneficios medioambientales, Ingrid Newkirk, co-fundadora de la organización de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) en Estados Unidos, se ha referido a la “carne que crece en laboratorios” como el “futuro de la comida”

Una revolución a la hora de comer

SuperMeat no es, en modo alguno, una excepción. Desde que en 2013 Mark Post, profesor de fisiología de la Universidad de Maastricht, presentara al mundo la primera hamburguesa de carne limpia, ha surgido toda una escena internacional de empresas investigando en este ámbito. Tres de las ocho firmas que despuntan en esta labor se encuentran en Israel.

Para el activista y animalista estadounidense Paul Shapiro, estamos asistiendo a una auténtica revolución. Él es el autor del libro recientemente publicado ' Clean Meat: How Growing Meat Without Animals Will Revolutionize Dinner and he World ' o “Carne limpia: cómo producir carne sin animales revolucionará la comida y el mundo”. En él, Shapiro indaga en los avances que están realizando actores innovadores como SuperMeat. A su entender, no estamos lejos de conseguir “productos animales, ya sea, carne, huevos o leche a partir de células en lugar de matanzas”.

Desde Israel, Savir plantea que, “aunque no haya todavía productos en el mercado, ésta ya es en sí una nueva industria”. “Una vez que la tecnología esté óptimamente desarrollada, el consumidor probará el producto. Nosotros pensamos que gradualmente se instalará en el mercado. Pero ésto sólo el tiempo lo dirá”, abunda. Contribuir con el buen cuidado del medioambiente y los animales estará próximamente al alcance de nuestros platos.