"Se mete todo lo que viene de Europa en el mismo saco y no se explica a los ciudadanos"

-¿Qué quiere decir Europa para usted?

Para mí, Europa es sinónimo de oportunidad. Sobre todo en estos tiempos que corren, en los que parece que solo nos fijamos en lo que no funciona, Europa es un rayo de esperanza. A pesar de que no se encuentre en su mejor momento, aún aporta un poco de equilibrio y sentido común a la locura que se vive en varios países de forma individual.

-¿Qué le gusta de Europa y en qué debería mejorar?

Me gusta las facilidades que nos da en el día a día: viajar sin pasaporte, no cambiar dinero, sacar dinero sin comisión en el extranjero, llamar por teléfono sin pagar roaming, poder trabajar o prestar servicios en cualquier país, o contratar a un proveedor de otro sitio, ir al médico en el extranjero. Saber qué llevan los alimentos que comemos, asegurar la calidad de todos los productos que utilizamos cada día…una serie de pequeñas cosas que damos por sentado, como si siempre hubieran estado ahí, sin pensar en que no siempre han sido “derechos adquiridos”.

Debería mejorar la forma en que se comunica: no llega a los ciudadanos, la gente no la entiende, se pierde en burocracias y no se explica con un lenguaje sencillo.

Se mete todo lo que viene de Europa en el mismo saco y no se explica. Cuidado, no digo que Europa lo esté haciendo bien en relación con la inmigración, con la política fiscal, con el empleo…pero ni muchas cosas las hace tan “mal”, ni los ciudadanos son conscientes de hasta dónde tiene Europa verdaderamente la competencia para legislar sobre ciertas materias, y se mezcla todo y solo sale a la opinión la parte más negativa. Debería explicarse mejor qué se hace y por qué se hace de una determinada forma. Más transparencia y cercanía en este aspecto podrían cambiar la visión tan distante y negativa que se tiene de Europa.

-¿Desde su punto de vista, qué cree que significa la UE para España?

Para la opinión pública, ahora mismo, creo que más bien poco, o poco positivo. Pero, si olvidamos los estereotipos y no vemos todo en blanco o negro, creo que significa, oportunidades para el empleo, las infraestructuras, las empresas, el comercio, los jóvenes….de nuevo, OPORTUNIDAD con mayúsculas.

España ha disfrutado- y disfruta- de fondos europeos más que muchos Estados miembros y esto ha supuesto un empujón decisivo para el país.

-¿Nos puede contar una experiencia personal que a modo de testimonio sea ejemplo de esta dimensión europea?

En mi trabajo ayudo que los asistentes de las reuniones se entiendan y se comuniquen. Muy a menudo esto les sirve para tomar decisiones que, después, tendrán un impacto en las vidas de todos los europeos. Poner este granito de arena, para mí, no tiene precio.