El robot más aterrador de Halloween cuenta historias de miedo vía Twitter

Es tiempo de recurrir a los clásicos del terror: se acercan días en los que lo apropiado es hacer un maratón de películas de miedo que incluya ‘El exorcista’, ‘Pesadilla en Elm Street’ y ‘Rec’ para luego hacer lo propio con algo de literatura. Sobrecogerse con el gato negro de Edgar Allan Poe, el payaso de Stephen King o el organista de una de las leyendas de Bécquer es tan típico y tétrico como visitar un cementerio a comienzos de noviembre.

Sin embargo, lo más terrorífico de este Halloween llega de la mano de unos relatos más bien futuristas, no tanto por sus argumentos como por su autor: un robot desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) ha aprendido a escribir historias de miedo y, cada hora, da comienzo a una nueva desde su propia cuenta de Twitter.

“Es el primer escritor colaborativo de terror de inteligencia artificial del mundo”, explica uno de sus creadores, el español Manuel Cebrián, a HojaDeRouter.com. Tras la compleja definición se encuentra Shelley, esta inteligencia artificial que homenajea a la madre de Frankenstein con una significativa peculiaridad: lo hace con la inestimable ayuda de sus seguidores.

“Lo que es único de Shelley es su aspecto colaborativo: después de comenzar una nueva historia en Twitter, invita a la gente a continuar el relato”, explica Cebrián. Cada tuit de Shelley que sirve de pistoletazo de salida va seguido de un “#yourturn” (tu turno). Es el momento de que los tuiteros aficionados al terror recojan el testigo y den rienda suelta a su imaginación.

Pero ahí no acaba todo. Cuando un usuario decide concluir su aportación con ese mismo ‘hashtag’, Shelley es capaz de retomar el hilo y continuar el relato. “Podemos ser testigos de la creación de la primera antología de terror hecha entre humanos y la inteligencia artificial”, anuncia el investigador español.

Then he fell to the ground like a sack of straw and once again covered in spikes. My breathing was shallow. I felt nauseous. 1/2