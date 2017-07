AUDIO | Manuela Carmena, a Marimar Blanco: "Entiende que no es la manera de decirlo"

Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, ha acabado su discurso en el homenaje del PP municipal en la Plaza de la Villa haciendo esta petición a Manuela Carmena: "Te pido por todas las víctimas que coloques la imagen de mi hermano, que representa a todas las víctimas".

Al finalizar el acto, en el que la alcaldesa de Madrid ha recibido numerosos abucheos, Carmena y Marimar Blanco han intercambiado unas palabras que ha recogido Onda Cero. En ellas la hermana de Miguel Ángel Blanco le dice que "como hermana tenía que decírtelo".

La reacción de la alcaldesa ha sido contundente: "No es la manera de decirlo", le ha contestado y le ha reprochado que no se haya puesto en contacto con ella antes: "Hay que hablar, hay que llamar y tú este acto lo has preparado con él (José Luis Almeida, concejal del PP) y con el Partido Popular".