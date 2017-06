Revilla denuncia que el Gobierno "no se pone al teléfono" para traer de vuelta al surfista cántabro con leucemia

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha criticado a través de sus cuentas oficiales en redes sociales la falta de respuesta por parte del Gobierno de España, en concreto de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y del responsable de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, a la petición de ayudar al surfista cántabro con leucemia que se encuentra hospitalizado en Bali a la espera de la repatriación.

"¡QUÉ SE SEPA! A petición de la familia de Cristian Bosco he intentado durante toda la mañana contactar con la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, para pedirle un avión militar medicalizado que tiene el ministerio para repatriar heridos. NO SE HA PUESTO AL TELÉFONO. Fracasado este intento, lo he intentado con el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, tampoco se ha puesto. Por eso vamos a demostrar que el pueblo español es capaz de traer a Valdecilla a Cristian", ha denunciado el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha difundido la cuenta bancaria creada por la familia para recaudar fondos y hacer frente a los gastos.

Cristian Bosco de la Mora, de 29 años, también ha lanzado un mensaje en un vídeo de Facebook para agradecer su colaboración a todas las personas que lo están ayudando. Junto a un compañero, que se encuentra con él en el hospital desde hace días, insiste en que el seguro se ha desentendido de la situación, a pesar de que un informe detalla que tiene que ser tratado adecuadamente y recomienda su regreso a España de forma inmediata.

El joven cántabro fue diagnosticado de leucemia en Indonesia hace una semana, donde estaba disfrutando de unas vacaciones desde el mes de mayo. A pesar de la crítica situación en la que se encuentra, el surfista no ha recibido ningún tratamiento y el seguro que contrató para viajar a Bali, Trawick International & GBG Insurance, no quiere hacerse responsable del traslado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander.

Su familia ha explicado que "sus órganos vitales empiezan a fallar y solo un trasplante de médula le puede salvar". Asimismo, el hospital de Bali donde está ingresado ha recomendado su traslado a España hace ya tres días, puesto que allí no pueden realizar la operación que requiere.