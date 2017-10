El Gobierno renuncia a la pista de atletismo en San Mamés, el argumento para su inversión de 55 millones

"Podemos presentar un San Mamés que va a ser utilizado no sólo 30 días al año o en grandes conciertos, sino todos los días del año", argumentó el Gobierno vasco, entonces encabezado por el socialista Patxi López, cuando en 2010 anunció la inversión de 55 millones de euros para colaborar en la financiación del nuevo estadio del Athletic Club de Bilbao. Públicamente, se explicó que el Ejecutivo autonómico había accedido a la fuerte inversión -en la que también participaron la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de la ciudad- porque iba a disponer de varios miles de metros cuadrados (hasta 5.434) para poner en marcha espacios deportivos de uso público, entre ellos un módulo de atletismo. Ahora, cuatro años después de su apertura, el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, acaba de confirmar al Parlamento que "no se plantea abordar este proyecto de manera inmediata, de cara al próximo ejercicio 2018".

Según la respuesta escrita de Zupiria a la pregunta de Nerea Llanos (PP), el Gobierno se encuentra en estos meses trabajando en los presupuestos de 2018 y "existen otras prioridades" de gasto antes que afrontar la construcción del módulo de atletismo en San Mamés. Esta instalación iba a tener 112 metros de largo por 12 de ancho e iba a contar con una pista de 60 metros lisos y zonas para salto de altura, triple salto, salto de longitud, salto de pértiga y lanzamiento de peso. El Gobierno vasco, además, se había comprometido a abrir un centro de innovación y otro de medicina deportiva.

[[OBJECT]

Zubiria explica al PP que, a pesar de no ser una "prioridad", "el Gobierno prevé definir a corto plazo un proyecto para este espacio", sin aportar muchos más detalles. La respuesta del consejero, de hecho, no supera las cuatro líneas. Por el contrario, según informó 'El Mundo', el espacio cedido al Ayuntamiento de Bilbao para la construcción de un polideportivo está en proceso de adjudicación para que arranquen las obras próximamente. No obstante, en este caso el equipamiento público llegará también con dos años de retraso.

Se da la circunstancia de que el estadio de fútbol de Mendizorroza de Vitoria, que es de titularidad pública aunque lo utiliza el Deportivo Alavés, dispone de un módulo cubierto de atletismo. Se trata de una pista sintética recta de seis calles, con fosos de saltos de longitud y salto de altura. Durante la temporada de invierno, permite dar continuidad a los entrenamientos y competiciones tanto de profesionales como de escolares. El dueño del Deportivo Alavés y del Baskonia, Josean Querejeta, planteó recientemente una reforma de la instalación municipal y fue objeto de polémica ya que en el proyecto presentado desaparecía el recinto de atletismo.

Precisamente sobre la reforma de Mendizorroza se posicionó este miércoles el diputado general de Álava, Ramiro González. Aunque inicialmente las instituciones se mostraron dudosas ante la propuesta de Querejeta, finalmente han accedido a destinar recursos públicos al proyecto, tantos como 25 millones (el 50% del coste total de la obra). González, en la sesión de control al Gobierno de las Juntas Generales, manifestó que él, como aficionado que acude regularmente a los partidos del Deportivo Alavés, entiende que cada vez hay más demanda y menos espacio. La entrada media en Mendizorroza es del 93%, subrayó.