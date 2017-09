El PSE aspira a "liderar a los progresistas" en Euskadi mientras pacta con el PNV

Los socialistas vascos llegan a su VIII Congreso en un momento crucial y su líder arranca un segundo mandato en el que debe compaginar la decisión política tomada hace ya más de dos años de pactar en todas las instituciones con el PNV con la idea plasmada en su ponencia política de "asumir el liderazgo de los progresistas de este país", "abriendo la puerta de la casa común de la izquierda".

"El espacio común", se puede leer en la ponencia política de 38 páginas, "donde siempre se encontraron, donde siempre nos encontraremos, las gentes progresistas del país. Hoy el PSE-EE quiere volver a sumar a quienes respiran el mismo anhelo de igualdad, justicia social, solidaridad, pluralidad y libertad".

En el marco del debate territorial, los socialistas vascos no innovaran: la citada ponencia reivindica "la profundización en el autogobierno, dentro de una España federal y una Europa más social", con la declaración de Granada como telón de fondo, aprobada en julio de 2013.

La tarea, a priori, parece titánica. La marca socialista se ha devaluado hasta colocarse al mismo nivel que el PP en el Parlamento vasco (nueve escaños), algo que no ha ocurrido en toda su historia tras la aprobación del Estatuto de Gernika. A corto plazo no se vislumbra un cambio en la política de alianzas. La ponencia política es una loa al "acuerdo entre diferentes" que mantienen junto a los peneuvistas en las principales instituciones vascas. "No hemos querido perder la oportunidad de protagonizar el primer acuerdo en la historia de Euskadi en la que vascos y vascas de diferentes sensibilidades suman esfuerzos sin que nadie se sienta amenazado por sus ideas", se puede leer.

La suerte para la dirigente socialista es que su liderazgo no está cuestionado internamente. De hecho, y por segunda vez consecutiva, Idoia Mendia no ha tenido ningún oponente en la carrera hacia el sillón de la Secretaría General del partido, en el que se sienta desde finales de junio pasado, dado que la única persona que dio el paso para forzar unas primarias, el vizcaíno Unai Ortuzar, no alcanzó el mínimo necesario fijado en las normas internas. Sumó 3.213 avales -prácticamente el 60% de la militancia- en el proceso de primarias, 1.003 avales más de los presentados en 2014.

Mendia ve a su partido como el garante de que los peneuvistas no se echan al monte, como dejó sentado en el último debate de política general, donde la líder del PSE-EE aseguró: "Que sepan que un Gobierno donde estemos los socialistas no les va a llevar al abismo. No lo vamos a hacer. Allá donde estemos los socialistas no se van a tomar decisiones ilegales". Pero eso no es suficiente para liderar a los progresistas de este país. Se da la circunstancia de que el próximo año los socialistas vascos celebrarán los 25 años de la convergencia con el partido de Mario Onaindia, Juan Mari Bandrés y Jon Larrinaga, lo que en el horizonte sitúa ese deseo de liderazgo de las corrientes progresistas en el País Vasco, precisamente lo que animó aquella convergencia entre partidos con culturas distintas.

El VIII Congreso del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao con la participación de 403 delegados.

Iceta y la crisis catalana

Que la crisis catalana va a sobrevolar el cónclave socialista es evidente. La víspera del referéndum del 1-0, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, estará en el congreso.

Otro de los hitos del congreso será una mesa debate sobre el final de ETA con los principales actores socialistas en aquella negociación fallida. Estarán en torno a una misma mesa quienes entonces eran presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; su ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el lehendakari y exsecretario general del PSE-EE, Patxi López; y el interlocutor socialista en las conversaciones con la organización terrorista ya desarmada ETA y expresidente del partido, Jesús Eguiguren.

Pedro Sánchez e Idoia Mendia, con el lehendakari y Andoni Ortuzar. EFE

No parece que el cierre de la Ejecutiva, que tendrá más miembros que la actual -superará la veintena- esté siendo un problema, más allá de alguna renuncia expresada por algunos de los actuales dirigentes, según fuentes de la dirección. Mendia mantiene el 'núcleo duro' de la Ejecutiva -Miguel Ángel Morales, secretario de Organizaciaón; Begoña Gil, como secretaria de Política Institucional-, recupera la presidencia con el consejero Iñaki Arriola, mientras despuntan nuevos dirigentes como Eneko Andueza, nuevo líder en Gipuzkoa y coportavoz en el Parlamento vasco, y se mantienen previsiblememte dirigentes como Alberto Alonso, en Empleo o Enrique Ramos, actual secretario de Estudios, Programas y Política en Red. Del campo institucional, se mantedrán también Denis Itxaso.

Siguiendo el esquema aplicado por Pedro Sánchez en el PSOE, creará varias "macroáreas" cuyos responsables integrarán la Ejecutiva "permanente". "Vamos a continuar con el proyecto que presenté hace 3 años, de renovar el partido y ahora con el reto de volver a poner al PSE como el partido de referencia de la izquierda en Euskadi, ese es el objetivo de los próximos cuatro años", explicó Mendia.

El VIII Congreso del PSE será clausurado el domingo con el discurso de Mendia tras ser ratificada y la intervención de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.