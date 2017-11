Vitoria ofrece una "reorganización" de la Policía Local pero no frena la oleada de multas

El Gobierno de Vitoria de PNV y PSE-EE ha realizado una oferta negociadora a los sindicatos de la Policía Local que incluye una "reorganización" no concretada del cuerpo para liberar agentes con los que reforzar servicios y paliar la escasez de plantilla que ha llevado a algunos funcionarios a presionar al Ayuntamiento (y a los vitorianos) con un incremento notable de multas. La propuesta se suma a la promesa de convocar otra OPE con el "máximo" número de plazas permitido por la normativa básica -ya hay una en curso para 32 nuevos uniformados- y a la voluntad de modificar el calendario de días en que se restringen las libranzas para aligerar los calendarios. En un comunicado, sin embargo, el Ayuntamiento ha explicado que la reunión con los representantes de los policías, que se ha celebrado este lunes durante dos horas, se ha saldado sin acuerdo: “Lo bueno es que seguimos hablando, lo malo es que no existe la confirmación de que vaya a cesar esta medida de presión que rechazamos como Gobierno y que seguimos sin entender, porque son los ciudadanos quienes están pagando las consecuencias”.

El alcalde Urtaran ha delegado la gestión de la crisis en el concejal de Seguridad, el socialista Carlos Zapatero, y en el coordinador de Alcaldía y Función Pública, Iñaki Gurtubai, que durante cuatro años ejerció como 'número tres' del Departamento de Seguridad de Estefanía Beltrán de Heredia y que gestionó toda la parte administrativa y de servicios de la Ertzaintza, incluidos los pleitos con el Estado por los recursos contra las OPE de Arkaute. En principio, los contactos se retomarán el miércoles. Hasta entonces, se prevé que continúe la oleada de multas, en algunos casos de hasta 500 euros y por conductas que antes no eran sancionadas (si bien todas están recogidas en los reglamentos locales). Según las últimas informaciones, el volumen de infracciones se ha multiplicado por seis.

“En todo caso, es positivo que siga abierto el diálogo y, en este sentido, les hemos manifestado nuestro compromiso con el diseño de medidas que nos permitan disponer de más personal en los servicios y nuestra predisposición a hablar de los permisos. Por lo demás, saben que nuestro esfuerzo para cubrir las vacantes está siendo máximo, como así lo demuestra la OPE de este año, en la que hemos ido al mayor número de plazas permitido por ley, y como así lo va a refrendar la OPE que convocaremos el próximo año”, ha manifestado el concejal Zapatero.

Fuentes sindicales, por su parte, inciden en que formalmente no hay ninguna convocatoria de protesta -los policías no tienen derecho de huelga- y critican la respuesta del Ayuntamiento a los agentes porque ninguno de ellos se ha saltado la ley a la hora de aplicar las sanciones. Estos portavoces indican que hasta el momento no hay constancia de que se haya abierto ningún expediente a los funcionarios que participan de la movilización.