El fiscal general defiende que se frenase la acusación contra el presidente de Murcia

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha defendido este miércoles la intervención de Anticorrupción para corregir a las fiscales de Púnica y oponerse a la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. "No siempre se tiene que ser coincidente con el fiscal encargado del asunto (...) A fin de asegurar la igualdad ante la ley, la Fiscalía General actúa impartiendo, si procede, las oportunas instrucciones", ha asegurado.

Así se ha expresado Maza durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha sido llamado a declarar después de que la Fiscalía se opusiese a acusar al presidente murciano, en contra de las dos fiscales que se ocupan de caso, que defendían que debía ser imputado por tres delitos de corrupción.

En su primera intervención, el fiscal general ha evitado referirse al caso concreto de Sánchez, porque, ha argumentado, eso "podría poner en peligro investigaciones policiales y judiciales", o se podría "atentar al honor de las personas investigadas". Desde el comienzo ha dejado claro que no se iba a prestar a "un debate sobre cuestiones penales concretas". Pero, tras proclamar la independencia de la Fiscalía, sí que ha defendido la actuación de Anticorrupción corrigiendo el criterio de las fiscales. Si el fiscal general "considera procedente dar instrucciones, debe hacerlo si tras el estudio del asunto ello es necesario", ha dicho.

Maza ha añadido que, desde su puesto, puede dar órdenes a sus subordinados, y que de no hacerlo estaría incurriendo "en una dejación de funciones". Esas órdenes, ha precisado, "no siempre tienen que ser coincidentes con el fiscal encargado del asunto". Ha añadido que la Fiscalía actúa con independencia, sometiéndose siempre al principio de legalidad y con un "criterio esencial que no es, y no puede ser otro, que el de aplicar la ley sea quien fuera la persona investigada".

Dudas y reproches de la oposición

El portavoz socialista en la comisión, Juan Carlos Campo, ha afeado al fiscal general que no haya despejado dudas sobre los casos por los que fue citado en el Congreso. Así, le ha manifestado la "sospecha y la decepción" del PSOE ante el "trato de favor y la filtración al Gobierno" de la actuación de la Fiscalía en el caso del presidente de Murcia. Campo le ha preguntado cómo se enteró el jefe del Ejecutivo murciano de que la Fiscalía General del Estado iba a frenar la investigación contra él. "¿Es que el Gobierno le dijo lo que pasó o lo que iba a pasar?", ha cuestionado.

El portavoz del PSOE también ha acusado a Maza de "falta de explicación y de transparencia" en la destitución del fiscal jefe de Murcia. Campo ha puesto en cuestión que se justifique en la línea "continuista" el nuevo nombramiento. "¿Para qué el cambio?", ha preguntado. Campo ha pedido al fiscal general que en su turno de réplica conteste a las verdaderas causas que están detrás de los cambios en esa Fiscalía. "No desaproveche la oportunidad", le ha dicho el socialista. El PSOE aseguró que exigirá la dimisión de Maza si sus argumentos no resultan convincentes.

Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, ha denunciado el escándalo que supone que "jueces y fiscales estén denunciando amenazas", y se ha preguntado si no es arriesgado "protestar o salirse del carril". Ha pedido al fiscal general que aclarase las dudas sobre las filtraciones de información o sobre las presiones públicas a las fiscales del caso Púnica.

Montero también ha criticado los nombramientos en la cúpula fiscal, y se ha detenido en el de Manuel Moix al frente de Anticorrupción. "Cualquiera podría alegar que no es el mejor aliado para luchar contra la corrupción", ha dicho, recordado que se opuso a la difusión de los correos que derivaron en el caso de las tarjetas black. También ha reclamado a Maza que aclare si se han tomado medidas para proteger al fiscal de Murcia que denunció presiones por perseguir a Sánchez.

Desde Ciudadanos, José Manuel Villegas ha reprochado a Maza que, en sus poco más de tres meses en el cargo, haya “roto la percepción ciudadana de que usted actúa con imparcialidad”. Le ha reprochado que no haya entrado en el fondo del asunto por el que se le ha llamado a declarar, y ha asegurado que, por ahora, da la impresión de que se comporta como “un fiscal general del Gobierno”, y no como un fiscal general que defienda los intereses generales.

Villegas también ha cargado contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que “entró” en el asunto de Murcia opinando “sobre quién está actuando bien o mal”, y que casualmente quienes actúan mal son “los fiscales que quieren llevar adelante ese procedimiento con nos determinados cargos contra un presunto corrupto”. Ha terminado su intervención reprochando a Maza que durante el inicio de su mandato “solo ha dejado dudas”, dilapidando su crédito inicial.

Maza dice que nombró a los candidatos idóneos

Ante la presión de los portavoces, Maza se ha visto obligado entrar en el fondo de los asuntos por los que había sido llamado. Sobre el presidente de Murcia, ha asegurado que no obedeció orden de nadie, y que la Fiscalía General se limitó a seguir los cauces normales cuando se requiere su posición sobre un asunto. Los fiscales del Supremo se pronunciaron contra la imputación, criterio con el que coincide "absolutamente".

Maza también ha restado importancia a la filtración de información, que de hecho . Aunque ha dicho que por eso debería responder Catalá, ha asegurado que la cronología desmiente tal filtración, porque Sánchez se refirió al criterio de los fiscales del Supremo después de que Anticorrupción se opusiese a la imputación en esa nota pública. Sin embargo, esa nota no hacía referencia al criterio de esos fiscales.

En cuanto a los nombramientos, el fiscal general ha negado que hubiese ninguna influencia de la ideología de los fiscales, y ha detallado los criterios que ha seguido para ello. Pero, ha dejado claro que por encima de todo está su confianza en los nuevos titulares de esas plazas.

Se ha detenido en el nombramiento de Moix en Anticorrupción. "Yo sí le considero el candidato idóneo, no se pueden encontrar muchos escándalos en su actuación", ha afirmado, al tiempo que ha defendido su experiencia, a pesar de ser el único de los aspirantes que no había trabajado en Anticorrupción.

Además, ha considerado necesario el relevo de Javier Zaragoza en la Audiencia Nacional porque los fiscales "no deben perpetuarse en el cargo" y porque con su llegada, quería "un impulso nuevo". En cuanto al relevo de Manuel López Bernal en Murcia, ha asegurado que tras más de una década en esa responsabilidad, era necesario renovarle, y ha destacado que su sucesor es el fiscal que "está llevando todos los días" el procedimiento contra el presidente de Murcia.

El PP, con el fiscal y contra PSOE y Unidos Podemos

El PP ha salido en defensa de la actuación de Maza en su turno de intervención: "Han entrado en la pataleta", ha afeado la portavoz conservadora, María Jesús Moro, que ha defendido los cambios en las fiscalías que se han llevado a cabo. Así, ha argumentado que varios de los nombramientos coinciden con algunos de los que hizo Cándido Conde Pumpido, situado en el espectro progresista de la carrera judicial. "No veo el escándalo por ninguna parte", ha señalado Moro, que ha argumentado que hay que promocionar en la carrera fiscal y ha aprovechado para defender que se haya renovado a algunas mujeres.

"No se les ha destituido ni se les ha obligado a dimitir. Piensa el... que todos son de su condición", ha parafraseado la portavoz del PP: "¿Puede decir cuándo son los puestos sujetos a carácter vitalicio?", ha preguntado para justificar los cambios. Moro se ha referido de pasada a la acusación que ha hecho la oposición de que el presidente de Murcia conociera la actuación de los fiscales: "Filtraciones, si las hay, denunciense e investíguense".

Moro ha acusado a la oposición de querer convertir la labor judicial en un Gran Hermano y ha puesto en cuestión las informaciones que publican los medios de comunicación. También ha cargado contra los discursos de Unidos Podemos y PSOE. A Irene Montero la ha acusado de haber seguido "al pie de la letra" lo que ha dicho Pablo Iglesias y de hablar de varios casos de corrupción: "Meten todo, la destrucción a martillazos, que no ha existido nunca", ha asegurado. También ha cargado contra los socialistas y les ha echado en cara al PSOE que un exalto cargo de la Junta no se haya inhibido en el caso de los ERE. A la portavoz de Unidos Podemos le ha recordado que la Fiscalía se posicionó a favor de archivar una querella contra la formación y que no por ello el PP dudó de la independencia del ministerio público.