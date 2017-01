Núñez Feijóo califica como "dramático" el ingreso en prisión de los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, califica como "dramáticas" las consecuencias de la orden de la Audiencia Nacional por la que cinco exdirectivos de Novacaixagalicia han ingresado en prisión el pasado lunes.

Feijóo asegura que cuando tuvo conocimiento de los sueldos millonarios que se habían garantizado esos directivos, puso el caso en conocimiento del gobernador del Banco de España a través de una carta en la que le explicaba que " entendía que no eran conformes a derecho". Según el presidente gallego la misiva nunca obtuvo respuesta.

Tras enviar la carta, Feijóo se sentó a esperar y no hizo nada más al respecto por entender que carecía de competencias: "C uando escribí esa carta la caja estaba intervenida y la comunidad autónoma no tenía ninguna competencia".

El presidente de la Xunta no se arrepiente de haber sido el principal impulsor de la fusión de las cajas gallegas que, además del reciente encarcelamiento de algunos de sus directivos, obligó a un rescate de miles de millones de euros.

De aquella operación en la que el Gobierno de Feijóo se involucró completamente destacan algunos datos: Novacaixagalicia costó a las arcas públicas 9.000 millones de euros del FROB y posteriormente fue vendida a un grupo venezolano por solo 1.000 millones.

Según el presidente gallego, el dinero del FROB se gastó "p ara asegurar los depósitos de todos los clientes": "Hicimos lo que teníamos que hacer".