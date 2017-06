El PP ordena retirar con una grúa la bandera arcoíris de la ventana de un edil de IU en Aguilar de Campoo

La alcaldesa de Aguilar de Campo (Palencia) Maria José Ortega, ha ordenado la retirada de la bandera arocíris que había colocado un concejal de Izquierda Unida-Equo en el balcón de su despacho, y se ha utilizado para ello un cambión grúa.

El concejal Alberto García Sánchez confirmó a eldiario.es que colocó la enseña LGTBI el pasado lunes por la noche, sin que nadie le transmitiese ninguna queja.

Sin embargo en la mañana de hoy, Día del Orgullo, una llamada de la Policía Municipal de Aguilar de Campoo, le pedía que retirase la bandera, "Me han llamado sobre las 11.30 y las 12.00 para decírmelo y como me he negado me han dicho 'tú sabrás'", comentó.

Media hora después, García recibía una foto en la que se puede ver que la bandera había sido descolgada gracias a un camión grúa.

Para el procurador de las Cortes de IU, José Sarrión, lo ocurrido es "un insulto a la comunidad LGTBI, no sólo de Castilla y León, sino de todo el país", y lamentó "la utilización de recursos públicos" para eliminar "el símbolo de la diversidad sexual en el Día del Orgullo".

Sarrión exigió explicaciones " y una disculpa pública" de la alcaldesa. Además, señaló que el año pasado sí se colocó el símbolo sin que hubiese ningún reproche. Sin embargo, el pasado 14 de abril, la colocación de la bandera republicana no fue bien recibida por el Ayuntamiento, si bien no se llegó a retirar.

Este medio contactó con la regidora, María José Ortega, quien explicó que la retirada de la bandera se debe a que "no cumple la normativa por no ser una bandera oficial y alterar la fachada de un edificio público". Ortega añadió que la colocación de la bandera no estuvo precedida de una comunicación o de la solicitud de un permiso, en cuyo caso se podría haber actuado de forma diferente. "Este concejal hace esto de forma reiterada, tiene afición a colocar banderas sin solicitar permiso", dijo. La alcaldesa comentó que con la retirada, en principio, daba por zanjado el asunto, aunque los servicios jurídicos serán quienes decidan sobre una posible sanción.

María José Ortega forma parte de la nueva ejecutiva del Partido Popular de Castilla y León, que preside Alfonso Fernández Mañueco.