El PSOE apoya una aplicación "limitada y breve" del 155 ante la "inadmisible amenaza" de Puigdemont

El PSOE sigue de la mano del Gobierno tras la respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento previo a la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución. Los socialistas están negociando las medidas que el Consejo de Ministros aprobará este sábado y, aunque no desliza en qué consistirá la "intervención" de la Generalitat, apuesta por que sea "muy, muy limitada" y "lo más breve posible". La exministra Carmen Calvo ha estado reunida durante varias horas en Moncloa con la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría.

Los socialistas insisten en que Puigdemont aún tiene una salida: la convocatoria de elecciones en Catalunya antes de que el Pleno del Senado apruebe el paquete de medidas que se propondrán este sábado. Ese pleno no será hasta finales de la próxima semana o principios de la siguiente. "Hasta la votación del pleno del Senado siguen abiertas todas las ventanas para el diálogo", ha expresado José Luis Ábalos.

El secretario de Organización del PSOE ha considerado que el Estado "no puede ceder ante la inadmisible amenaza" del Govern, que en su respuesta al requerimiento de Mariano Rajoy asegura que si se aplica el 155 habrá declaración unilateral de independencia.

Los socialistas son muy duros con Puigdemont. Le recuerdan que justifica "un referéndum" que se celebró sin "garantías y controles" y unos resultados basados "en una ley declarada ya inconstitucional". "No podemos aceptar en ningún modo la existencia de represión en España", ha dicho Ábalos sobre la alusión que ha hecho Puigdemont a la presencia de fuerzas policiales en Catalunya y a la prisión incondicional decretada para los responsables de Òmnium Cultural y la ANC.

Catalunya, "pretendiente a miniestado"

Además, el PSOE considera que el presidente catalán hace una "tramposa oferta de diálogo" porque, a su juicio, solo quiere "negociar las condiciones de la secesión". Ábalos ha asegurado que no se puede dar un diálogo "bilateral" entre el Gobierno de Rajoy y el Govern de Puigdemont. "No asumimos la bilateralidad del Estado y un pretendiente a miniestado", ha declarado.

Por todo ello el PSOE ve justificada la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución. Asegura que apoyará una aplicación "muy, muy limitada y lo más breve posible" con el objetivo de "recuperar la normalidad" en Catalunya. En el horizonte, los socialistas ven la convocatoria de elecciones.

Aunque no precisan cuál es el plazo al que se refieren, dan por hecho que el margen para su celebración no son los 54 días habituales desde que se disuelve el Parlament sino que será más prolongada. "El tiempo es el más breve posible que permita la vuelta a la legalidad", ha dicho Ábalos, que ha admitido que los comicios no podrán ser antes de que empiece 2018: "Estamos como aquel que dice en noviembre".

El PSOE sostiene que el 155 debe contribuir a "normalizar" la situación en Catalunya, en lo que ha incluido la "prestación de los servicios públicos". Uno de los aspectos que ha destacado Ábalos ha sido la falta de funcionamiento del Parlament. "Se trata también de que la democracia opere en Catalunya. El Partalment está totalmente suspendido", ha declarado.

Los socialistas insisten en que las medidas del 155 deben aplicarse de una vez y no de forma gradual o escalonada, como el Gobierno ha llegado a valorar. Ábalos ha deslizado que el PSOE puede no estar de acuerdo con todas las medidas que el Gobierno ponga definitivamente encima de la mesa: "Cuando estén las medidas sabremos si el respaldo es absoluto, relativo y en qué grado". Sin embargo, el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, aseguró este lunes que todos los plazos y las medidas estarían consensuadas con el Gobierno.