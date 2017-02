La Policía del PP ordenó un informe del 11-M diez años después para cuestionar las sentencias

Los desmanes de los mandos que el PP eligió para dirigir la Policía en la primera legislatura de Mariano Rajoy desbordan Cataluña. La segunda entrega de la entrevista en El Mundo al director adjunto operativo de la Policía hasta el pasado junio desvela que Eugenio Pino dio una orden que se alinea con las teorías revisionistas de una parte del Partido Popular, capitaneado por Esperanza Aguirre, sobre el 11-M, el mayor atentado terrorista de la historia de España. Las conclusiones del documento policial ponen en cuestión "algunas cosas" de las sentencias judiciales de la Audiencia Nacional y el Tribual Supremo, afirma Pino.

"No contradice la resolución judicial -dice el comisario sobre el informe-, pero da por sentado, según tengo entendido, porque no lo he leído, algunas cosas que fueron determinantes para argumentar una serie de teorías que verdaderamente se diluyen. Se aclaran algunas cosas que están en una nebulosa", afirma el exdirector adjunto operativo de la Policía.

Eugenio Pino pide a los actuales responsables del Ministerio del Interior que desclasifiquen este informe -"he leído estos días que la CIA ha desclasificado un montón de informes"- y otros dos que encargó a una brigada de la Unidad de Asuntos Internos que se creó con el argumento de estudiar casos en los que la actuación de la propia Policía había sido cuestionable. Los otros dos informes afectan al caso Faisán y al asesinato de Marta del Castillo.

En cuanto al caso Faisán se trata de uno de los puntales de la oposición del PP a la política antiterrorista del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el chivatazo a una red de extorsión de ETA en pleno proceso de paz por parte de un mando policial y un subordinado, condenados por el Tribunal Supremo. En la causa llegó a estar imputado el director general de la Policía de la época, Víctor García Hidalgo, dirigente de los socialistas vascos, pero la causa quedó archivada para éste último.

En cuanto al Faisán, dice Pino, "se aclaran algunas responsabilidades". "Se ha hecho un trabajo magnífico, yo me he quedado alucinado. Viendo las redes, las conexiones, con un programa que es maravilloso", añade. Del caso Marta del Castillo asegura que no hay novedades respecto a la investigación oficial y por eso apuesta porque se utilicen otros métodos, como el detector de mentiras.

Investigación a Podemos

En otro punto de la entrevista, Pino habla sin tapujos de la investigación a un partido político, Podemos, a pesar de que en la primera entrega negó la existencia de una "brigada política". Asegura el anterior jefe de la Policía que no puede demostrar que la formación se haya financiado irregularmente con con fondos procedentes de Irán y Venezuela, aunque tiene el convencimiento de ello. "Yo, a título particular, creo que sí, pero no lo puedo demostrar", dice.

La 'policía política' de Pino elaboró el informe PISA sobre la presunta financiación irregular que despreció el Supremo. El Alto Tribunal solo pudo pronunciarse sobre él porque Manos Limpias lo incorporó a una de sus querellas contra Podemos, ya que, como otros informes sobre el proceso separatista en Cataluña, el informe no pasó de las portadas de los medios de comunicación habituales en estos casos.

A la pregunta de si Pablo Iglesias tiene dinero en paraísos fiscales, Eugenio Pino deja la puerta abierta a que el líder de Podemos siga a día de hoy siendo investigado: "Hay una información que nos viene de Venezuela en ese sentido y nosotros evidentemente la metemos en la unidad de investigación. Luego no se continúa o está en proceso de investigación. Ya se verá, Pero nuestros informes no deberían ser muy falsos cuando nuestros confidentes están recibiendo amenazas".

Añade que la información de Venezuela llega a la Policía española "a chorros". "No se puede comprobar porque hay que ir para allá, pero hay ministros, incluso algún testigo protegido. Mucha gente ha venido a contarnos cosas y nos ha dado fotos de todo lo que está ocurriendo en Venezuela", apostilla.