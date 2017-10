Méndez de Vigo cierra las comparecencias del pacto educativo sin un compromiso económico detallado

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha cerrado la ronda de comparecencias de expertos ante la subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado por la educación. En su discurso ha destacado la necesidad de que se alcance un "consenso" entre los grupos para conseguir un acuerdo conjunto.

"Voy a contar con ustedes tras el dictamen del pleno, no acaba ahí. Si no nos sentimos todos parte de un proyecto común no llegará a buen puerto", ha apuntado sobre el papel que pretende que jueguen los grupos, cuando se elabore un informe final de pacto. El portavoz del Ministerio espera que con esta participación se llegue a un acuerdo para conseguir una "ley flexible y estable" para sustituir a la Lomce.

Entre los compromisos realizados, ha reseñado que si finalmente se ratifica este pacto, su departamento lo dotará de financiación. "La mejora educativa no es cuestión solo de invertir más, también de invertir mejor", ha reseñado.

Ante este punto, la oposición ha recordado que "los antecedentes de este Gobierno" no les genera confianza, ha incidido la socialista Luz Martínez Seijo. Esta diputada le ha recriminado al representantes del Ministerio que no haya detallado "qué compromiso de financiación quiere contraer".

Entre esas iniciativas presupuestarias apuntadas por Méndez de Vigo, ha reseñado que "la intención es que la dotación de becas se incremente en los próximos presupuestos" para evitar así que "cualquier alumno que quiera estudiar no deje de hacerlo por motivos económicos". Entre los datos aportados ha incidido en que dos de cada tres euros del presupuesto del Ministerio se destinan a estas ayudas.

Sobre esta argumentación, el diputado de Unidos Podemos, Javier Sánchez, le ha recordado que el Consejo Escolar del Estado recriminó al Gobierno que el sistema actual de ayudas "genera inestabilidad e incertidumbre entre el alumnado y las familias", al contar con una parte variable.

Entre los objetivos que pretende alcanzar el Ministerio con este pacto, Méndez de Vigo ha destacado la necesidad de "construir un modelo educativo estable", aunque no ha perdido la oportunidad de asegurar que el sistema de enseñanza actual ya es de "calidad".

En su interlocución ha reafirmado el compromiso de su partido con la libertad de elección educativa, con un modelo descentralizado y políticas orientadas a reducir la tasa de abandono educativo.

Polémica por la inspección educativa catalana

La situación política de Catalunya ha creado tensión en la réplica dada por los diputados de la oposición. Entre las medidas criticadas, el portavoz del grupo vasco, Joseba Agirretxea, ha aludido a las iniciativas presentadas por PP y Ciudadanos para reforzar las dotaciones de la alta inspección educativa en los colegios catalanes para que investiguen el contenido del material escolar.

"Me parece que si lo que se pretende es evitar el adoctrinamiento, lo sustituirá por el gran hermano supervisor controlador, que vigila lo que tienen que hacer todos", ha respondido Agirretxea. Desde el PSOE han asegurado que no están de acuerdo "con un control policial sobre los centros educativos".

Por su parte, la portavoz del partido naranja ha defendido la iniciativa de su grupo asegurando que esta figura está contemplada en los estatutos de autonomía y leyes educativas.

En esa misma vía ha replicado el ministerio, que ha señalado que es una herramienta legal que debe motivar una reflexión para el pacto. "La alta inspección tiene poca capacidad de reacción inmediata y depende de las competencias autonómicas", ha planteado.

Tras esta comparecencia, los grupos deben comenzar a trabajar en un texto de consenso que sirva de base a una nueva ley que sustituya a la Lomce. Entre los comparecientes que han pasado por la Subcomisión no han faltado anteriores ministros de Educación como Ángel Gabilondo y José Ignacio Wert; el director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher; el pedagogo José Antonio Marina; o el expresidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez.