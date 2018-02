El Gobierno aprueba el reglamento y el modelo de las oposiciones de Educación

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto que modifica el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes. "En España desde hace mucho tiempo hay una tasa de interinos en el ámbito de la educación muy grande. El Gobierno ha decido atajar esa tasa, queremos pasar del 25% actual al 8%", ha explicado este viernes el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Entre los objetivos que han planteado, aseguran que pretenden alcanzar esta cifra "gracias a la mayor Oferta de Empleo Público docente de la historia de España, desarrollada a través de cinco convocatorias hasta 2022". Méndez de Vigo también ha aludido a las discrepancias que han surgido entre comunidades autónomas y sindicatos. "No ha habido acuerdo al considerar que las pruebas deben ser eliminatorias. Al Gobierno le parece que va en la línea con los principios de igualdad, mérito y capacidad", ha incidido.

Algunos sindicatos como Comisiones Obreras, UGT y STEs se llegaron a encerrar durante unas horas en el Ministerio tras el anuncio del modelo de las oposiciones. Estas organizaciones han criticado "la falta de voluntad política" del departamento de Méndez de Vigo. Por su parte, Educación asegura que han tenido en cuenta algunas de las reclamaciones de estas organizaciones, como dar más peso a la experiencia.

El Gobierno defiende su postura reseñando que esta cuestión "ya se encontraba el marco normativo básico desde el año 2007". Además aseguran que siempre han entendido que las pruebas tienen que ser eliminatorias "de acuerdo con la jurisprudencia y su interpretación de principio de mérito y capacidad en el acceso a la función pública".

Discrepancias por el número de plazas

El número de plazas que se convocarán tras este anuncio es una de las discrepancias que han surgido durante la negociación. Hace un año el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, llegó a asegurar en La Razón que con esta convocatoria se ofrecerían en todo el territorio nacional entre 150.000 y 160.000 plazas de profesores. Consultado por esta redacción, el Ministerio dio un paso atrás y recordaron que la gestión de las ofertas de empleo público "corresponde a las administraciones educativas de cada comunidad autónoma", si bien matirazon que "en las próximas convocatorias se plantea como objetivo principal la disminución de la tasa de interinidad del personal docente".

"Las pruebas no eliminatorias benefician a los profesores que llevan años trabajando y a los que no. Les permite hacer toda la fase de pruebas y en caso de no sacar plaza tendrán una nota más alta en la lista de interinos. Es una forma de aprender cómo funcionan las oposiciones y ganar experiencia para enfrentarse a la parte oral", argumenta José María Ruiz, secretario de Enseñanza Pública de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO.

Las organizaciones sindicales han reivindicado que la experiencia gane peso en las pruebas y suponga un 45% de la prueba. El Ministerio ha tenido en cuenta en parte esta petición. Los méritos, entre los que se incluyen los años trabajados, tendrán un peso del 40%, contra el 33% actual. De los diez puntos que se pueden alcanzar, la experiencia supondrá un máximo de siete puntos, dos puntos más que lo establecido en el reglamento que actualmente está en vigor. La formación académica se valorará con cinco puntos y otros méritos, como el nivel de idiomas o los cursos de formación permanente, podrán valorarse con hasta dos puntos.

La modificación que va a aprobar el Gobierno aumenta el número de opciones que tiene el examinador a la hora de elegir un epígrafe a desarrollar. "Incrementa el número de posibilidades, pasando a tres opciones con menos de 25 temas, cuatro de 25 a 51 temas y cinco con más de 51 temas del temario oficial", aclaran desde el Ministerio. CCOO considera que con esta decisión "aumenta la posibilidad de que [los aspirantes a la plaza] se sepan el tema".