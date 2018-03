El Parlamento de Andalucía logra fijar una propuesta de modelo de financiación con un consenso mayoritario

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves en pleno el documento con sus propuestas para el debate sobre el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, respaldado por los votos del PSOE, el PP, Podemos e IU, mientras que C's se ha quedado fuera de la fotografía, dado que todos los grupos han mantenido el posicionamiento defendido las últimas semanas. De hecho, tanto el PP como C's e IU han mantenido sus votos particulares, si bien ninguna ha sido incluido.

En líneas generales, el documento contiene 10 puntos fundamentales.Por un lado, defiende que hay una insuficiencia de recursos en el sistema en vigor, que debió renovarse hace casi cinco años; incrementar hasta un 70% la participación de las autonomías en los impuestos especiales y el IVA; cambiar los criterios para el cálculo del coste de los servicios públicos fundamentales, teniendo en cuenta parámetros como la tasa de desempleo de los territorios; trabajar en la armonización de los impuestos cedidos; y la creación de un fondo de estabilidad para afrontar momentos de crisis.

Por otro, apuesta por la eliminación de statu quo, que supone que las comunidades autónomas mejor financiadas se garanticen conservar esa ventaja, porque "consagra desigualdades"; una simplificación del modelo; cambios en el funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF); rechazo a los copagos; y progresiva desaparición del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Esta estrategia será "la voz única" que la Junta de Andalucía tendrá en el CPFF según confirmaba esta semana el portavoz, Juan Carlos Blanco.

Durante el debate, cada grupo ha reiterado sus razones para respaldar o no el documento. Para el PSOE, es "brillante" y plasma todos sus principios; para el PP, es "una enmienda a la totalidad" del modelo de 2009, aprobado por socialistas y ERC, por lo que les dan la "bienvenida" a un cambio de postura; para Podemos, es un texto con su sello porque recoge en gran parte sus propuestas; para IU, faltan cosas, pero le gusta el punto de partida; y para C's, quedarse fuera es un coste que asumen "por coherencia" con lo que defienden para Andalucía, sí, y pero también para todas las comunidades autónomas.

"Hemos sido los primeros en conformar una propuesta sobre el tema", ha celebrado Mario Jiménez, portavoz del PSOE. "Desde el rigor técnico, nuestro documento plantea las bases para un modelo viable en todo el país". Para continuar: "Es una oportunidad única de la que debemos reconfortarnos todos los grupos y el Parlamento de Andalucía" porque es "un momento definitorio del presente y del futuro de la autonomía".

En su opinión, el documento es "mil veces mejor" que los votos particulares que han mantenido vivos el PP, C's e IU durante la jornada del miércoles en el pleno. Sobre las enmiendas del PP cree que "rezuman su pensamiento político más primario"; mientras que el voto particular de C's "está escrito contra los intereses de Andalucía" y el de IU "defiende una subida de impuestos vinculada a la financiación", lo que los socialistas no comparten.

El PP se ha centrado en el cambio de postura del PSOE con respecto a la financiación. "Hay principios que entonces recogía el PSOE y rechaza en el nuevo documento: el statu quo y la ordinalidad", ha recordado Carmen Crespo, portavoz de los populares. "El PSOE de Andalucía ahora tiene que afanarse con la presidenta de Baleares, con el PSOE de Cataluña o con su propio secretario general, que contempla este principio en su reforma", ha ironizado.

Podemos ha celebrado la autoría del documento. Carmen Lizárraga cree que se defiende que Andalucía tenga "voz propia" en este debate y una "posición fuerte" con un documento respaldado "por al menos el 90% de los diputados". Para concluir: "Finalmente hemos logrado un acuerdo basado en el principio de suficiencia, lealtad institucional e igualdad".

En nombre de Cs, su portavoz, Juan Marín, ha lamentado que "no se tengan en cuenta" las aportaciones de los expertos que han participado en el grupo de trabajo, toda vez que ha insistido en que la única fórmula que se contempla para terminar con la falta de recursos del sistema es "la subida de impuestos". Ha sido especialmente duro con el PP, grupo del que muchos esperaban que se quedara también fuera. Es más, no ha querido ni valorar el voto particular del PP: "Bastante tiene con explicar que sin que se le cambie una coma al documento ni se atiendan sus propuestas, lo asuman".

Por último, el portavoz de IU, Antonio Maíllo, ha remarcado que "Andalucía está de enhorabuena" por este consenso en financiación, lo que supone "el inicio de un camino muy importante" para acabar con un modelo que "se ha constatado insuficiente, con un funcionamiento centralista del CPFF y que no ha satisfecho en cuanto a la distribución de recursos".