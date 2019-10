El Consistorio de Marinaleda rechaza la sentencia del 'procés' y dice que Marchena "debería estar en la cárcel"

Después de que el Tribunal Supremo haya condenado a penas que cárcel que oscilan entre los nueve y los 13 años de cárcel a los nueve exmiembros del Gobierno catalán, del Parlament y de Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural encarcelados por el proceso independentista de 2017, atribuyéndoles delitos de sedición y malversación de fondos públicos en función de cada caso, el Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla), gobernado desde 1979 por Juan Manuel Sánchez Gordillo, histórico líder jornalero y del Colectivo Unidad de los Trabajadores (CUT), ha tachado de "venganza y castigo" dicha resolución judicial, opinando que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, es quien "debería estar en la cárcel".

En una publicación en el perfil oficial de Facebook del Ayuntamiento de Marinaleda, el Consistorio de dicho municipio de la Sierra Sur sevillana expone que "la sentencia del Tribunal Supremo no ha sido justa ni proporcionada, sino que ha sido una venganza y un castigo". A juicio del Ayuntamiento de Marinaleda, el tribunal "ha prevaricado" y "es el juez Marchena el que debería estar en la cárcel y no Junqueras u otros dirigentes" independentistas.

Así, mientras la sentencia condenatoria zanja que los acusados eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir, que se reflejaría en el referéndum del 1 de octubre de 2017, "no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano", pues según el Supremo no existe en ninguna constitución europea que avale al derecho a decidir, el Ayuntamiento de Marinaleda considera que "la independencia del Poder Judicial queda desacreditada, no reconociendo en absoluto el derecho de autodeterminación, al que el pueblo catalán, el pueblo vasco o el pueblo andaluz mediante referéndum libre o democrático". "Tienen derecho si quieren federarse o confederarse o formar un estado propio y ser totalmente independiente", insiste el Consistorio.

"Los catalanes tienen más que derecho a ser gobernados y a elegir su propia voluntad de gobierno y de andadura política", enfatiza el Ayuntamiento de Marinaleda.